Huumeiden käyttö on Suomessa lisääntynyt, samoin siihen liittyvät ongelmat.

Uutiset huumekuolemien kasvusta hallitsevat huumeiden julkikuvaa. Vähemmälle huomiolle jää, että moni kuitenkin myös pääsee eroon aineista.

Suomessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni ongelmakäyttäjä on selvinnyt kuiville.

Maailmalla sitä vastoin on tehty laajoja tutkimuksia, jotka osoittavat, että toivoa toipumisesta ja sen jälkeisestä hyvästä elämästä on.

Vuonna 2011 ilmestyneen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ylivoimainen valtaosa kannabiksesta ja kokaiinista riippuvaisista pääsee jossain vaiheessa riippuvuudestaan eroon.

Puolet pääsee kuiville kannabiksesta kuusi vuotta riippuvuuden alkamisen jälkeen, kokaiinista viiden vuoden jälkeen. Tutkimus julkaistiin Addiction-tiedelehdessä.

Laillisesta päihteestä alkoholista näyttää olevan saman tutkimuksen mukaan hitaampaa päästä eroon. Valtaosa siitäkin irtautuu ajan oloon. Puolella tähän menee 14 vuotta.

Vuosien huumekoukku usein vaatii veronsa elämän monenlaisina vaikeuksina, vaikka aineista pääsisi eroon.

Kuitenkin tämän vuoden alussa julkaistu australialainen tutkimus kertoo, että huumeongelma ei välttämättä jätä pysyvää jälkeä, jos käytön saa lopetettua ajoissa.

Tutkimus keskittyi selvittämään alle 21-vuotiaiden nuorten kannabiksen ja amfetamiinin käytön pitkäaikaisia vaikutuksia myöhemmin elämässä.

Tutkijat totesivat, että vaikka nuoruudessaan olisi käyttänyt näitä huumeita ongelmaksi asti, se ei vaikuta elämänlaatuun, taloudelliseen menestykseen tai ihmissuhteiden laatuun 30-vuotiaana – jos oli siihen mennessä lopettanut käytön.

Tutkimuksessa ei eritelty sitä, missä vaiheessa ennen 31:ttä ikävuotta käyttö oli lopetettu.

Päätelmä tarkoittaa sitä, että nuorena kannabista tai amfetamiinia ongelmaksi asti käyttäneet mutta sittemmin lopettaneet eivät erottuneet kolmekymppisinä niistä nuorista, jotka olivat muuten vastaavanlaisia mutta eivät nuorena sekaantuneet huumeisiin.

Huonoa elämälaatua tiesi lähinnä vain se, että jatkoi käyttöään yhä kolmekymppisenä. Esimerkiksi kannabista nuorena käyttäneistä 36 prosenttia jatkoi sitä yhä kolmekymppisenä.

” Kuiville pääsyn jälkeen on elämää, vahvisti myös tuore yhdysvaltalainen tutkimus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen mukaan huumeiden käytön seuraukset myöhemmälle elämällä vaihtelevat sen mukaan, millaista käyttö oli.

”Jos käyttö on ollut bilettämistä kavereiden kanssa ja jää sitten pois, se ei välttämättä jätä minkäänlaisia jälkiä ja voi rakentaa itselleen ihan onnistuneen elämän. Sitä pääsee ehkä ikätovereihin verrattuna vähän myöhemmin liikkeelle, mutta varustettuna vähän toisenlaisella elämänkokemuksella.”

Kuiville pääsyn jälkeen on elämää, vahvisti myös tuore yhdysvaltalainen tutkimus, jolla on kuvaava nimi: Reasons to be Cheerful, syitä olla iloinen.

Tutkijat kokosivat siinä tietoja kahden tuhannen eri ikäisen alkoholi- tai huumeongelman selättäneen ihmisen saavutuksista kuiville pääsyn jälkeen.

Kävi muun muassa ilmi, että 37 prosenttia oli hankkinut uuden auton, 36 prosenttia uuden työpaikan, 26 prosenttia oli ostanut asunnon, 17 prosenttia palannut opintojen pariin, 16 prosenttia saanut ylennyksen työpaikallaan ja 13 prosenttia suorittanut tutkinnon.

Joka kolmas oli myös auttanut muita, joilla oli ollut samanlaisia ongelmia.

”Useimmat yksilöt yltävät ajan kuluessa kasvavaan määrään saavutuksia alkoholi- tai huumeongelman ratkettua”, tutkijat kirjoittavat päätelmissään.

Huumeiden käyttö voi toki kolhia pahasti. Kolhujen kanssa joutuu myös elämään vielä sen jälkeen, kun aineet ovat jo jääneet taakse.

”Jos käyttöongelma on ollut vakava ja on elänyt esimerkiksi kadulla, saanut rikosrekisterimerkinnän, sekaantunut hämäräjuttuihin ja saanut fyysisiä vaurioita, se tietenkin rajoittaa elämää enemmän.”

Vaikeankin riippuvuuden jälkeiset seuraukset riippuvat Hakkaraisen mukaan yksilön omasta kyvystä selviytytä ja muista valmiuksista.

”Ei ole mahdotonta tänä päivänä, että menee ja kouluttautuu kolmekymppisenä. Siinä ehtii vielä luomaan kelpo uran eri sektoreilla.”

” ”Klassisia esimerkkejä ovat uskoon tuleminen tai rakastuminen.”

Monilla addiktiot lakkaavat, kun nuoruus tai nuoren aikuisuuden aika jää taakse. Tämä tunnetaan Hakkaraisen mukaan maturing out -ilmiönä eli kypsymisenä eroon.

Se on yksi neljästä tyypillisestä tiestä ulos huumeista.

”Tämä koskee ehkä enemmän kevyempää käyttöä. Suurin osa kokeilee huumeita vain muutamia kertoja, ja jotkut vähän tiiviimmin jonkin elämänvaiheen aikana”, Hakkarainen sanoo.

”Kun alkaa tulla aikuiselämän juttuja, lähtee opiskelemaan tai perustaa parisuhteen, ne jäävät vain pois. Tällaisessa vaiheessa ei ole kummoinenkaan asia lopettaa käyttäminen.”

Toinen tie on ”luonnollinen irtautuminen”. Aineiden käyttö jää pois, jos elämään tulee jotain muuta merkityksellistä.

”Klassisia esimerkkejä ovat uskoon tuleminen tai rakastuminen. Ihminen irrottautuu ilman ulkoista apua, kun hänen tapansa hahmottaa elämäänsä muuttuu niin radikaalisti.”

Vietnamin sodan veteraanit Yhdysvalloissa olivat myös esimerkki tällaisesta luonnollisesta irtautumisesta.

”Vietnamissa käytettiin paljon heroiinia. Sodan jälkeen tutkijat yllättyivät siitä, että niin moni veteraani pääsi omin avuin irti heroiinista, kun he palasivat kotiin. Elämäntilanne ja ympäristö muuttuivat niin radikaalisti, ettei tarvetta käytölle enää ollut niin kuin rintamalla.”

Vietnamin sodan veteraanien esimerkki myös muutti käsitystä heroiinista. Se osoitti, että siihen syntynyt riippuvuus ei ole niin tiukka kuin oli ajateltu.

Virallisen hoitojärjestelmän ulkopuolella irti pääsyyn auttaa myös toveri- tai vertaisapu. Alkoholista eroon haluavien AA-ryhmien lisäksi on huumeiden käyttäjien vastaavat NA- eli Nimettömät narkomaanit -ryhmät.

”Tätä kautta ihmisiä vapautuu vaikeistakin riippuvuuksista.”

Kolmas tie eroon huumeista ovat erilaiset hoidot. Ne riippuvat ongelma luonteesta ja niistä aineista, joihin riippuvuus kohdistuu.

Hakkaraisen mukaan myös haittoja vähentävät toimet kuten korvaushoito, terveysneuvonta ja käyttöhuoneet auttavat ihmisiä pois huumeista.

”Nämä ovat tärkeitä etenkin niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja vaikeimmassa riippuvuudessa. Toimet pitävät ihmisiä hengissä ja antavat aikaa löytää kimmoke, jonka avulla lähteä rakentamaan irtipääsyä.”

Haittoja vähentävät toimet luovat Hakkaraisen mukaan luottamusta yhteiskunnan tukijärjestelmiin, mikä osaltaan voi auttaa ulos ongelmasta.