Vuosi on jälkeen vaihtunut eli maapallo on tehnyt täyden kierroksen Auringon ympäri.

Maan vuosilla mittaamme myös ikämme, joten nyt olet siis tasan vuoden vanhempi kuin vuoden 2022 alussa.

Maapallon kierto Auringon ympäri ei tietenkään ole ainoa mahdollinen tapa mitata aikaa.

Jo kaikki aurinkokuntamme planeetat kiertävät maata omaa tahtiaan.

Merkurius tekee yhden kierroksen hieman alle 88 maan vuorokaudessa, kun taas Neptunukselta siihen kuluu lähes 164 vuotta.

Merkuriuksen vuosissa olemme täytämme siis 18 ennen kuin pääsemme kouluikään, mutta Neptunuksessa edes Jeanne Calment ei olisi nähnyt ensimmäistä syntymäpäiväänsä – ranskalainen eli 122-vuotiaaksi.

Toisaalta maapallolla jo 51 täyttänyt yhdysvaltalainen miljardööri Elon Musk olisi Marsissa vasta nuorekas eli 27-vuotias. Ei ehkä ihme, että hän haikailee punaiselle planeetalle.

Marsin pinnalla on kuivaa ja kuollutta. Tämän näkymän kuvasi Perseverance-mönkijä joulukuussa 2022.

Myös päivien pituudet, joita laskemme planeettojen pyörähdyksistä oman akselinsa ympäri vaihtelevat kullakin taivaankappaleella.

Lyhin vuorokausi, alle 10 maan tuntia, on Jupiterilla, jonka vuosi taas on melkein 12 maan vuotta – yhdessä Jupiterin vuodessa on siis 10 471 Jupiterin päivää.

Jupiterilla päivä kuluu nopeasti.

Muiden planeettojen vuosissa mitattuna ikäsi olisi siis tänään, 1. tammikuuta 2023, kokolailla toinen, mutta mikä? Syötä ikäsi alla olevaan laskurin ja katso!

Laskurissa vuosien pituudet laskettu suhteessa tähtiin eli niin sanottuina sideerisinä vuosina.

Sen sijaan planeettojen päivät, eli pyörähdykset oman akselinsa ympäri, ovat suhteessa Aurinkoon.

Näissä tulee eroja lähinnä Auringon kanssa lukkiutuneen Merkuriuksen ja hitaasti pyörivän Venuksen suhteen. Merkuriuksessa päivä on vuotta pidempi.

Venus ja Uranus myös pyörivät päinvastaiseen suuntaan kuin muut planeetat, mutta sillä ei ajateltu olevan tässä merkitystä.

Kaasuplaneetta Uranuksella on havaittu revontulia.

Planeettojen päivät on laskettu ikään kuin nollasta viime kokonaisen vuoden täytyttyä. Hieman samaan tapaan Maassakin uusi vuosi alkaa aina vuorokauden alusta, vaikkei tämä ihan kiertoliikettä vastaakaan.

Koska Merkuriuksessa ja Venuksessa vuodet ovat päiviä lyhyempiä, ei niiden päivälaskuri koskaan ylitä nollaa.

Enemmän juhlia elämäänsä kaipaavat voivat myös miettiä planeetoista sopivia merkkipaaluja elämälleen. Muutamia esimerkkejä voisivat olla:

11 vuotta ja 312 päivää = 1 vuosi Jupiterissa

18 vuotta ja 295 päivää = 10 vuotta Marsissa

24 vuotta ja 29 päivää = 100 vuotta Merkuriuksella

29 vuotta ja 155 päivää = 1 vuosi Saturnuksessa

33 vuotta ja 311 päivää = 18 vuotta Marsissa

40 vuotta ja 340 päivää = neljännesvuosi Neptunuksella.

48 vuotta ja 58 päivää = 200 vuotta Merkuriuksella

59 vuotta ja 103 päivää = 5 vuotta Jupiterissa

61 vuotta ja 190 päivää = 100 vuotta Venuksella

83 vuotta 273 päivää = 1 vuosi Uranuksella

Halutessasi voit laskea lisää merkkipäiviä katsomalla alta montako Maan vuotta vuosi milläkin planeetalla kestää:

Merkurius 0,2408

Venus 0,6152

Mars 1,8807

Jupiter 11,8565

Saturnus 29,4235

Uranus 83,747

Neptunus 163,723

Lopuksi voidaan vielä pohtia, miltä vuodet näyttäisivät, jos eläisit satavuotiaaksi Maan vuosissa.

Silloin ikäsi eri planeetoilla olisi vuosissa ja päivissä laskettuna seuraava.

Tämän taulukon logiikka on toinen kuin varsinaisessa laskurissa. Se ei ilmoita vuosia ja päiviä, vaan erikseen iät planeetan vuosissa ja päivissä mitattuna.

Merkurius: 415,3 Merkuriuksen vuotta eli 208 Merkuriuksen vuorokautta

Venus: 162,5 Venuksen vuotta eli 312 Venuksen vuorokautta

Maa: 100 Maan vuotta eli 36 524 Maan vuorokautta

Mars: 53,2 Marsin vuotta eli 35 546 Marsin vuorokautta

Jupiter: 8,4 Jupiterin vuotta; eli 88 314 Jupiterin vuorokautta

Saturnus: 3,4 Saturnuksen vuotta; eli 82 259 Saturnuksen vuorokautta

Uranus: 1,2 Uranuksen vuotta eli 50 850 Uranuksen vuorokautta

Neptunus: 0,6 Neptunuksen vuotta eli 54 414 Neptunuksen vuorokautta