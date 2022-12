Yhdysvalloissa laboratoriossa tuotettiin fuusiossa noin 2,5 megajoulea energiaa. Se oli noin 120 prosenttia lasereiden kohdistetusta 2,1 megajoulen energiasta. Tuloksista kerrotaan lisää tällä viikolla.

Fuusiokokeessa vahvojen laserien yhdistetty voima kohdistettiin vetyä sisältävään pellettiin, joka on läpimitaltaan vain millimetrejä.

Yhdysvalloissa laserien kohdistuksen avulla on tuotettu energiaa hetken ajan enemmän kuin sitä on kokeeseen syötetty.

Näin kertoi sanomalehti Financial Times (FT) maanantaina lähteidensä perusteella.

Lawrence Livermoren kansallisessa laboratoriossa tuotettiin fuusiossa noin 2,5 megajoulea energiaa. Se oli noin 120 prosenttia lasereiden kohdistetusta 2,1 megajoulen energiasta. Jutussa nimettömänä esiintyvät lähteet eivät kerro, kuinka pitkään tämä asetelma kesti.

Fyysikot selvittävät tuloksia yhä. Koe vahingoitti tutkimuslaitteita, mikä vaikeuttaa tuloksen tulkintaa.

FT:n mukaan Yhdysvaltain energiaministeriö kertoo lisää kokeesta tällä viikolla, ehkä jo tiistaina.

Laser Lawrence Livermoren kansallisessa laboratoriossa on maailman vahvin laserien kokonaisuus.

Peräti 192 voimakasta laseria kohdistetaan yhteen pisteeseen, jossa keskellä on vety­pelletti. Kun se kuumenee tarpeeksi, alkaa se tuottaa energiaa.

Muualla suurinta osa fuusion tutkimuksesta ei tehdä laserien avulla. Näissä kokeissa fuusiota yritetään esimerkiksi hallita magneeteilla rinkilän muotoisessa kammiossa.

Kokeissa käytetään miljoonien asteiden lämpötiloja. Se saa atomien ytimet yhtymään, ja siitä on fuusiossa kyse.

Yli 3,5 miljardia dollaria eli euroa maksanut Lawrence Ignition Facility suunniteltiin aluksi mallintamaan ydinkokeita. Sitten ohjelmat laajenivat fuusioenergian tutkimiseen.

Laserfuusiokokeissa fuusio syttyy tässä kammiossa.

Vuonna 2021 sama laitos tuotti miljardisosasekuntien ajan enemmän energiaa kuin mitä isot laserit vaativat.

Siitä on vielä pitkä matka energialaitoksiin. Voimalassa tuotannon pitäisi jatkua koko ajan keskeytyksettä tai pienin katkoksin.

Vuoden 2021 koe tehtiin myös lasereilla ja pelleteillä. Kokeessa fuusio tuotti vain hetken ajan energiaa suuren määrän eli 1,35 miljoonaa joulea.

Energian nettotuotanto viittaa siihen, että teknologia voisi tarjota runsaan hiilettömän vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Fuusiovoimaloita tarvittaisiin maapallolle tosin tuhansia, jotta se voisi kaikkineen korvata hiilen ja öljyn ensisijaisena energialähteenä.

Fuusioenergia olisi saasteeton tapa tuottaa energiaa. Fuusio ei tuota radioaktiivista jätettä. Raaka-aineeksi kelpaa tavallinen merivesi, sillä siinä on paljon vetyä. Vetyä on muutenkin maailmankaikkeudessa yllin kylin, sillä se on yleisin alkuaine.

Pieni kupillinen vetyä lämmittäisi fuusion avulla yhtä kotitaloa satoja vuosia.

Viime vuosina myös yksityiset yritykset ovat tutkineet fuusiota. Ne tähtäävät onnistuneeseen fuusion tuotantoon 2030-luvulla.

Fuusioenergiaa on tavoiteltu jo 1950-luvulta lähtien.

Ongelma on yhä se, että fuusioenergian koelaitokset tuottavat korkeintaan kymmeniä sekunteja energiaa.

Laitosten pitäisi tuottaa energiaa koko ajan ja tuottaa myös enemmän energiaa kuin fuusion ylläpitoon vaaditaan.

Pettymyksiä on fuusioenergian tutkimuksessa kertynyt paljon. Kuluneen sananlaskun mukaan onnistunut fuusiontuotanto on aina vähintään kolmen vuosikymmenen päässä.