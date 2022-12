Pieni punainen piste. Nimikin on kuivakas ja erikoinen eli JADES-GS-z13-0.

Se on nyt monien tähtitieteilijöiden mielenkiinnon kohteena. Tuo piste pitää nyt ainakin hetken aikaa nimissään erikoista ennätystä.

JADES-GS-z13-0 on tällä erää vanhin tunnettu galaksi. Sen infrapunasäteilyä on mitattu ja varmennettu tarkasti. Nyt on varmaa, että sen säteily on lähtenyt liikkeelle yli 13,4 miljardia vuotta sitten.

Havainnon teki avaruusteleskooppi James Webb.

Edellistä ennätystä piti hallussaan galaksi GN-z11. Tuon galaksin valo on lähtenyt arviolta 13,4 miljardia vuotta sitten.

Sen puolestaan löysi Webbin edeltäjä, avaruusteleskooppi Hubble.

Maailmankaikkeus on noin 13,8 miljardia vuotta vanha, kuten kosmologit ovat laskeneet.

Se tarkoittaa, että kohde JADES-GS-z13-0 oli galaksina olemassa jo, kun maailmankaikkeuden ikä oli vain kaksi prosenttia nykyisestä, kertoo BBC.

Näin laskee tähtitieteilijä Emma Curtis-Lake. Hän on osa tähtitieteilijöiden joukkoa, joka esitteli löytöjään viime viikon lopulla. Curtis-Lake itse on tähtitieteilijä Hertfordshiren yliopistossa Britanniassa.

Havainnot tehtiin osana Webbin JADES -tutkimusta. Siinä kerättiin 28 tunnin ajan dataa syvästä avaruudesta.

Syviä kuvia avaruudesta on ottanut aiemmin avaruusteleskooppi Hubble.

Jades-hankkeessa syvän avaruuden kuvia tutkittiin, ja lupaavimmat ehdokkaat vanhoiksi galakseiksi valittiin. Tutkimus kattoi kaikkiaan 250 heikkoina erottuvaa galaksia.

Tutkijat löysivät vanhimmat galaksit Webbin NIRCam -lämpökameran nappaamasta säteilystä. He jakoivat napatun säteilyn yhdeksään aallonpituuden alueeseen.

He keskittyivät neljään galaksiin, joilla oli korkeat punasiirtymät. Näistä kaksi oli tunnistanut ensin Hubble, Webbiä vanhempi avaruusteleskooppi.

Galakseja erottuu suuria määriä kuvassa, jossa näkyy vain tähtitaivaan pieni osa.

Tarkka kurkistus varhaiseen maailmankaikkeuteen oli ennalta yksi suuria Webbiin liitettyjä toiveita. Nyt Webb on toteuttamassa toiveet.

Tähtitieteilijöiden ymmärrys alkuräjähdyksen jälkeisistä ajoista on vielä rajallista.

Mitä varhemmista galakseista he saavat tietoa, sitä enemmän se auttaa ymmärtämään tuota aikaa, jolloin tähden ja galaksi olivat nuoria.

Varhaisen iän huomaa jo galaksien muodoista. Kierteisgalakseja oli vähemmän kuin nykyisessä maailmankaikkeudessa.

Webb nappasi säteilyä niin tarkkaan, että mitatuista galaksien spektreistä saattoi paitsi mitata säteilyn kulkeman matkaa, myös mitata galaksien muita ominaisuuksia, kuten galaksien alkuaineiden pitoisuuksia.

”Oli pieni mahdollisuus, että lähempänä olevat galaksit olisivat ’naamioituneet’ hyvin kaukaisiksi galakseiksi”, sanoo Curtis-Lake New Scientistin mukaan.

Esimerkiksi avaruuden pöly- ja kaasupilvet voivat johtaa havaintoja harhaan.

James Webb on tehokkain koskaan avaruuteen laukaistu teleskooppi. Se on erikoistunut nappaamaan infrapuna- ja lähi-infrapunasäteilyä.

Webb on tutkinut avaruutta vasta vajaat puoli vuotta. Sillä on vuosia jäljellä vielä noin 20, jos kaikki menee hyvin.

Ei varmaankaan kestä kauaa, kun nyt tehty ennätys rikotaan, veikkaavat syvää avaruutta tutkivat tähtitieteilijät.

"Nyt alamme todella nähdä, miten galaksit syntyvät”, sanoo tähtitieteilijä Brant Robertson Kalifornian yliopistosta Santa Cruzista.

Tutkijat esittelevät tutkimustaan kokouksessa, joka kokosi James Webbin avulla saatuja ensimmäisiä tuloksia.