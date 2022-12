Yhdysvaltalaista ja australialaisista tutkijoista koostuva ryhmä tutki yhdeksään eri lajiin kuuluvia käärmeitä.

Naaraskäärmeillä on klitoris, vakuuttaa tuore tutkimus. Löytö on merkityksellinen, sillä aikaisemmin kyseistä elintä on pidetty joko hajurauhasena, kehittymättömänä peniksenä tai elimenä, jonka tarkoituksena on stimuloida uroskäärmeitä.

Uusi, Proceedings of the Royal Society B -julkaisussa esitelty tutkimus kumoaa teoriat väärinä. Samalla se arvostelee selkärankaisten lajien naaraiden sukuelimien vähäistä tutkimusta muutenkin.

Klitoriksen stimulointi parittelun aikana johtaa todennäköisesti siihen, että naaraskäärmeet parittelevat useammin ja pitempään kuin muuten, mikä taas lisää todennäköisyyttä siihen, että pikkukäärmeitä syntyy enemmän.

”Nautinto on todella tärkeä osa suvunjatkamista”, perustelee tuoreen tutkimuksen johtohahmoihin kuuluva australialaisen Adelaiden yliopiston tutkija Megan Folwell.

