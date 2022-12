Vuosi alkaa olla paketissa. Siihen mahtui taas jännittäviä eläinuutisia. Opimme esimerkiksi, että kimalaiset osaavat pelata jalkapalloa.

Eläintoimituksen suosikki viime vuoden tutkimuksista on ehkä silti kultakalojen ajokoulu.

Vuosi sitten israelilaistutkijat tosiaan opettivat kultakaloja ajamaan niiden akvaarioilla. Tutkijoiden videolla kalat köröttelevät ulkosallakin ajotien reunalla.

Erikoisen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten kalan hahmotuskyky toimii vieraassa ympäristössä, vai toimiiko ollenkaan. Toimii se, kävi ilmi. Sitä voi ihailla Ben-Gurion-yliopiston videollakin.

Ajopelissä oli sähkömoottori.

Kultakalan ajopelinä oli siis akvaario, jossa oli pyörät ja sähkömoottori. Kala ohjasi sitä uimalla kohti akvaarion seinämää ja vehje liikkui siihen suuntaan, johon kala ui. Kamera tarkkaili kalan liikkeitä.

Kalojen autokoulu kesti kymmenen päivää. Ne olisivat oppineet ajotaidot nopeamminkin, mutta harjoituksia voitiin tehdä vain joka toinen päivä, sillä kalat osoittautuivat niin persoiksi ruoalle, että tutkijat pelkäsivät niiden lihovan ruokapalkinnoista.

Yliopisto esittelee ajopelin laitteita verkkosivullaan.

Kalojen piti siis oppia ohjaamaan akvaariotaan huoneen poikki, kohti seinään maalattua pinkkiä raitaa. Jos ne osuivat kohteeseen, ne saivat palkinnon.

Kaikki kuusi kultakalaoppilasta saivat ajokortin ja ne osasivat ohjata ajopelinsä oikeaan kohteeseen, vaikka niitä hämättiin muunvärisillä raidoilla. Kalat oli jostain syystä nimetty Ylpeys ja ennakkoluulo -romaanin hahmojen mukaan. Tutkijoiden kuvaamilla videoilla esiintyvät kultakalaherrat Bingley ja Darcy.

Monesti kuulee sanottavan, että kultakalan muisti kestää vain joitakin sekunteja. Eikö kala sitten unohda kesken ajelun, mihin se on köröttelemässä?

Tämä vanha hokema kalan huonosta muistista on puppua. On vaikea sanoa, mistä uskomus tulee, mutta mihinkään tosiasiaan se ei perustu. Ehkä sillä on voitu perustella kalan pitämistä ankeassa maljakossa ilman virikkeitä.

Mutta kaloilla on varsin hyvät hoksottimet ja tämäkin koe sen jälleen todistaa.

Mitähän jännittäviä tutkimuksia ensi vuonna ilmestyy? Oppisivatko lehmät lentämään?