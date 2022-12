Aurinkopaneelit eivät enää saa virtaa, ja pölykerrokset laskeutujan rakenteissa kasvoivat liian suureksi.

Tämä Insight-laskeutujan pölyinen seismometri ehkä toimii vielä, mutta aurinkopaneelit saavat liian jo vähän virtaa. ”Virtaa on tosi vähän, joten tämä on ehkä viimeinen kuvani Marsista”, kommentoi Insight twiitissään 11. joulukuuta.

Mars-laskeutuja Insight on sammahtanut, lopullisesti.

Luotain oli niin pahasti pölyn peitossa, että sen aurinkopaneelit eivät ehkä enää saa lainkaan virtaa. Jos saavatkin, ei Insightin energia enää riitä viestien lähettämiseen Marsista Maahan.

Siksi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi keskiviikkona, että Insightin urakka on ohi.

Laskeutuja ei enää vastannut Nasan pyyntöihin kahden epäonnistuneen yhteydenoton jälkeen.

Viimeiset viestinsä ja kuvansa se lähetti Maahan 11. joulukuuta. Kuvien laavatasanko on tällä erää yli 87 miljoonan kilometrin päässä.

Laskeutuja Insight on vielä melkoisen puhdas omakuvassa, joka otettiin pian laskeutumisen jälkeen (ylempi kuva). Viimeisen omakuvan Insight otti 24. huhtikuuta 2022. Silloin Insightin pinnalle oli kertynyt kunnolla pölyä 1 211 Marsin päivän ajan (alempi kuva).

Insight laskeutui 26. marraskuuta 2018 Marsiin Elysium Planitian tasangolle.

Se sijaitsee punaisen planeetan keskileveyksillä lähellä päiväntasaajaa, eteläisten ylänköjen ja pohjoisten laajojen tasankojen välissä.

InSight oli tasangolla paikallaan yli neljä vuotta.

Pyörättömänä se ei liikkunut mihinkään suuntaan. Se mittasi eri laittein, yhdeltä seisomalta, Marsin maanjäristyksiä ja seismistä aktiivisuutta, ja myös tasangon tuulia.

Insight mittasi ensimmäiset Marsin maanjäristykset vuoden 2019 alussa.

Ne olivat meteoriittien iskuja Marsin pintaan. Niitä Insight mittasi keskimäärin hieman alle yhden päivässä.

Kaikkiaan Insight havaitsi vajaassa neljässä vuodessa 1 319 järistystä.

Ne vaihtelivat pienistä meteoriitin iskuista pinnan alaisten kivien liikkeisiin. Ne tuottivat seismometriin isompia heilahduksia.

” Planeetan sisäinen lämmitys voi estää Marsin maanalaisia järviä jäätymästä.

Seismometri oli menestys. Sen avulla pääteltiin, että Mars ei ole läheskään niin kuollut kuin pitkään oletettiin.

Insightin seismometri sai yli 50 järistyksestä niin selvät signaalit, että pystyi paikantamaan ne.

Toukokuussa 2022 laskeutuja nappasi noin viiden magnitudin järistyksen signaalin. Sen värähtelyt heijastuivat planeetan sisuksissa ainakin kuuden tunnin ajan.

Marsin sisuksissa on mahdollisesti vulkaanista liikettä, mittasi Insight. Tämä planeetan sisäinen lämmitys voi estää Marsin maanalaisia järviä jäätymästä.

Se mahdollistaa ehkä ympäristön, jossa mikrobien elämä voisi teoriassa selviytyä.

Marsin pintaa Insightin jalkojen alla.,

Insightin lämpöluotainta, lempinimeltään myyrä, ei kuitenkaan saatu millään kaivautumaan syvemmälle Marsin maaperään.

Laitteesta vastaavat insinöörit yrittivät takoa sitä uumeniin jopa Insightin kauhalla, joka oli tarkoitettu pinnan kaapimiseen ja näytteiden ottoon. He käyttivät sitä vasarana.

Laskeutuja mittasi tosin muulla tavoin planeetan sisäisiä lämpövirtauksia.

Insight sai seismometrinsä avulla mallinnettua, millainen Marsin planeetan sisukset ovat.

Kivien liike Marsin pinnan alla antoi tutkijoille mahdollisuuden mitata, kuinka suuri on Marsin ydin.

Insight pystyi myös laskemaan ytimen päällä olevien kerrosten paksuudet.

InSightin laskujen mukaan Marsin kuoren pintakerros on noin kymmenen kilometriä paksu eikä niin tiheä kuin kuori sen alla.

Marsin ydin on sulanut ja odotettua suurempi, läpimitaltaan noin 1 800 kilometriä. Koko planeetan säde on noin 3 390 kilometriä, kun Maan on yli 6 530 kilometriä

Yhtä lailla Insight mittasi, missä vesi piileksi Marsin pinnan alla.

Päiväntasaajan alueelta löytyi jään kertymiä. Ne voivat tarjota tulevaisuuden astronauteille paitsi juomaveden, myös rakettien polttoaineen raaka-ainetta.

Insight välitti dataa Maahan vuoden 2019 alusta eli lähes neljä vuotta.

Samalla sen aurinkopaneelit keräsivät yhä enemmän pölyä. Sitä myötä laskeutujan tehot pienenivät.

Marsin tuulet ja myrskyt ovat joskus pyyhkineet pölyt muiden luotainten ja kulkijoiden pinnoilta, ja samalla aurinkopaneelien päältä.

InSightin ”asuinseutu” Elysium Planitian tasangon alueella oli kuitenkin yllättävän tyyni. Tuulista ei ollut apua laskeutujan pinnan puhdistuksessa.

Nasan mönkijä Opportunity koki saman kohtalon vuonna 2019. Sen aurinkopaneelien paksua pölykerrosta ei saatu ravistettua irti.

Insightin anturit havaitsivat tuhansia ohikulkevia pölypyörteitä, mutta luotaimen kamerat eivät nähneet niistä yhtäkään.

Paineanturi tallensi näiden pyörteiden silmistä paineiden eroja. Seismometri havaitsi myös pyörteiden kallistumisen planeetan pinnalla.

Tutkijat jatkavat Insightin tulosten tulkintaa vielä vuosia.

Marsin pinnalla on tällä erää kolme toimivaa laitetta: yhdysvaltalaiset mönkijät Perseverance ja Curiosity ja kiinalaisten mönkijä Zhurong.