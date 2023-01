Julkishallinnolta vaaditaan usein lisää läpinäkyvyyttä. Eteläamerikkalainen lasisammakko näyttää mallia. Se pelaa täysin avoimin kortein: tämän erikoisen sammakon nahka on täysin läpinäkyvä niin, että jopa sen sisuskalut erottuvat selvästi.

Monet merenelävät voivat olla läpikuultavia, mutta maaeläimillä moinen on perin erikoista. Tutkijat selvittivät viime viikolla, miten ihmeessä tämä kummallinen sammakko säätelee väriään. Artikkeli julkaistiin vastikään Science-tiedelehdessä.

Lasisammakoita on satoja erilaisia. Ne elävät pilvimetsien puissa, solisevien metsäpurojen yllä, ja liikuskelevat lehdistössä. Vatsapuolen läpinäkyvyys luo optisen illuusion, joka saa ne sulautumaan puiden lehtiin täysin saumattomasti.

Nyt hoksattiin, että kun sammakko nukkuu eli on haavoittuvimmillaan, se on tavallistakin läpinäkyvämpi. Tutkijat mittasivat, että koko otus on jopa 61-prosenttisesti läpikuultava. Tutkija Jesse Delian video näyttää, miten sammakon olemus muuttuu:

Eikä siinä vielä kaikki: sammakon nukkuessa lähes kaikki sen veri vetäytyy maksaan ja siitä tulee entistä vihreämpi, kun verisolujen puna imeytyy piiloon.

Tämän havaitessaan tutkijat ällistyivät. Jos kaikki verisolut ovat yhdessä klimpissä, miten ihmeessä ne eivät liimaannu toisiinsa kiinni ja aiheuta veritulppaa? Sammakon veri kuitenkin hyytyy aivan normaalisti, jos se saa vaikka haavan.

Entä miten sammakko ei nukkuessaan tukehdu hapenpuutteeseen, kun 89 prosenttia sen happea kuljettavista soluista on pakkautuneena maksaan?

Näitä mysteerejä aiotaan selvittää jatkotutkimuksissa. Näin tipattoman tammikuun aikaan kannattaa muuten pitää huolta maksasta. Se on ihmeellisen monipuolinen elin myös meillä ihmisillä.

Lasisammakot myös parittelevat puissa ja munivat munansa puiden lehdille, jossa ne ovat turvassa saalistajilta. Lehdet sijaitsevat yleensä metsäpuron päällä, jolloin munista kuoriutuvat nuijapäät putoavat sitten lehdiltä suoraan veteen. Moinen tuntuisi hämmentävältä alulta elämälle.