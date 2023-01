Tutkijoiden huomio kiinnittyi 1970-luvun alussa jättiplaneetta Saturnuksen kuuhun Titaniin. Sen olojen ja lämpötilan katsottiin suosivan alkeellista elämää.

Tammikuussa 1973: Uutena mahdollisuutena alkeellisen elämän syntypaikaksi on arveltu yhtä Saturnuksen kuista. Aikaisemmin on pidetty ilmeisenä, että kaukaisimmat planeetat ovat niin etäällä auringosta, ettei niiden lämpötila voi kohota kyllin korkealle elämän kehittymistä ajatellen.

Nykyisin tästä ei enää olla varmoja. Lämpötila saattaa nousta elämän syntymiselle otollisiin lukemiin nk. kasvihuonevaikutuksen takia. Kasvihuonevaikutus johtuu auringonsäteilyn imeytymisestä taivaankappaleen ilmakehään.

Tämä ilmiö nostaa Venuksen lämpötilan lähes 500 asteeseen, kun se muuten olisi vain ehkä muutamia kymmeniä asteita.

Uutena tutkimuskohteena on tullut esiin Titan, joka on suurin Saturnuksen yhdestätoista kuusta. Läpimitaltaan Titan on noin puolitoista kertaa niin suuri kuin oma kuumme.

Viimeaikaisissa mittauksissa Titanin lämpötilan on todettu olevan huomattavasti korkeampi kuin aikaisemmin arvioitiin.

Eräät . tutkijat, mm. tunnettu tähtitieteilijä Carl Sagan, arvelevat että Titanin olosuhteet muistuttavat olosuhteita maapallolla silloin, kun elämää alkoi syntyä.

Titanissa on todettu olevan vetyä sisältävä kaasukehä. Titanin vetovoima ei kuitenkaan o!e kyllin vahva estääkseen veiyä vähitellen karkaamasta avaruuteen.

Tämän takia ainoa mahdollisuus on, että Titanin sisuksista tulee pintaan jatkuvasti uutta vetyä, joka näin ylläpitää kaasukehää. Tähän kaasukehään imeytyvä auringonsäteily nostaa lämpötilan aikaisemmin arvioitua korkeammaksi.

Vedyn lisäksi Titanin sisuksista arvellaan virtaavan myös metaania, ammoniakkia ja vettä. Metaani sisältää elämälle välttämätöntä hiiltä ja ammoniakkia tarvitaan valkuaisaineiden muodostamiseen. Auringon ultraviolettivalo aiheuttaa sen jälkeen kemiallisia reaktioita, joiden lopputuloksena en orgaanisia yhdisteitä— mahdollisesti sellaisia, jotka ovat elämän perustana.

Tälle oletukselle on laboratoriokokeissa saatu tukea Jopa siinä määrin, että Titanin olosuhteita jäljitellen on saatu aikaan punertavanruskeita orgaanisia yhdisteitä. Titanissa on havaittu samanlaisia värisävyjä.

Näitä tietoja pidetään niin lupaavina, että Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa on ottanut rajusti supistettuun ohjelmaansa luotaimen lähettämisen tutkimaan Titania lähemmin.

Luotain on tarkoitus lähettää vuonna 1977 ja Jupiterin ohi lennettyään se saapuu Saturnuksen lähettyville vuonna 1981. Titan kiertää Saturnusta runsaan miljoonan kilometrin etäisyydellä ja tarkoitus on. että luotain ohittaa Titanin vain 150 kilometrin päästä.