Tutkimus: Hassu kävely on terveellistä

Tuoreen leikkimielisen tutkimuksen perusteella kävelytyyliä voi kehittää tehokkaammin kaloreita kuluttavaksi.

Liikalihavuus on yksi suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia maailmassa. Huonoista elintavoista on varoittanut muun muassa Maailman terveysjärjestö. Suomalaiset eivät erotu joukosta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 30-vuotiaista aikuisista ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä.

Tutkimuksissa on aiemmin todettu, että säännöllinen kävely ja hölkkääminen ovat hyviä tapoja saada liikakilot karisemaan.

Tuoreen leikkimielisen tutkimuksen perusteella kävelytyyliä voi kuitenkin kehittää tehokkaammin kaloreita kuluttavaksi.

Ennakko-odotusten mukaisesti tutkijat todistivat, että hassusti käveleminen – huumoriryhmä Monty Pythonin mallin mukaisesti – on perinteistä kävelytyyliä tehokkaampaa.

Tutkimus julkaistiin joulukuussa British medical journal -julkaisussa ja siitä ovat kirjoittaneet muun muassa The Washington Post sekä Forbes.

Tieteellisesti mutta leikkimielellä tehtyyn tutkimukseen osallistui 13 iältään 22–71-vuotiasta aikuista, jotka kävelivät testilaitteisiin kytkettyinä The Ministry of Silly Walks -sketsin tahdissa. Kyseisessä vuonna 1970 Monty Pythonin lentävä sirkus -tv-ohjelmassa näytetyssä sketsissä esiintyy ”Hassujen kävelyjen ministeriön” työntekijä Mr. Teabag (John Cleese).

Tämän artikkelin yhteydessä olevalta videolta voi katsoa, kuinka tutkimus toteutettiin.

Jalkoja korkealle nostaneiden kävelyharjoitusten jälkeen tutkijat laskivat koehenkilöiden nopeuden ja tarkkailivat kokeen vaikutuksia aineenvaihduntaan. Kävi ilmi, että matkiessaan Cleesen hahmon epätavanomaista kävelyä koehenkilöiden hapenotto kasvoi yli kaksinkertaiseksi ja kaloreita kului enemmän kuin normaalissa kävelyssä.

Jos 5 000 askeleen päiväkävelystä noin kolmannes olisi tällaista ”hassua kävelyä”, kuluisi päivässä sata kaloria normaalia enemmän, kertoo Forbes.

Kävelystä voi kuitenkin saada tehokkaan treenimuodon myös ilman katseita herättävää tyyliä.

Oikealla tekniikalla kävelystä saa paljon enemmän irti: lihakset aktivoituvat, keho toimii luonnollisesti ja jalkavaivat pysyvät loitolla.

