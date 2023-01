ENSILAPSEN juuri saaneen isän ja äidin iät voi laskea vauvan dna-nauhan mutaatioista. Menetelmällä voidaan tutkia menneen ajan lapsensaantia.

Vauvan dna:ssa on noin 25–75 sellaista mutaatiota, perintötekijän pientä muutosta, joita hän ei ole perinyt suoraan kummaltakaan vanhemmalta.

Ne ovat kehittyneet alkionkehityksen aikana.

Dna-tietokannoista on nyt koottu mutaatioiden suuraineisto. Sen avulla Indianan yliopiston geneetikot selvittävät isien ja äitien ikäjakaumia tuhansia sukupolvia taaksepäin.

Iät kertovat vanhempien iän sillä hetkellä, kun lapsi on syntynyt heille ensi kertaa.

Käytetty dna-tietokanta oli koottu 1 000 Genomes -hankkeessa, jossa on 25 miljoonaa dna-näytettä.

Dataa siihen on kerätty kaikkialta maailmasta. Tietokannassa oli myös näytteitä hyvin kauan eläneiden ihmisten dna:sta.

Geneetikot löysivät yli 25 miljoonaa eri geneettistä muunnelmaa vauvojen dna:sta.

Nämä mutaatioiden tyypit riippuvat siitä, minkä ikäisiä vanhemmat olivat, kun lapsi syntyi. Eri tyyppiset muutokset korreloivat eli vastaavat isän ja äidin kanssa.

Se oli avain, jolla vanhempien ikiä saattoi selvittää.

Näistä tiedoista he laativat tekoälylle mallin. Dna-tiedon avulla tekoäly pystyi laskemaan vanhempien iän, kun ensimmäinen lapsi syntyi.

”Vanhempien keski-ikä on ensimmäisen lapsen syntymän aikoihin noin 26,9 vuotta”, sanoo tutkimuksen toinen kirjoittaja Matthew Hahn. Hän on geneetikko Indianan yliopistosta Bloomingtonista.

Data paljastaa, että peräti viime 250 000 vuoden ajan iät olivat melko tasaisesti samoja: isällä keskimäärin 30,7 vuotta, äidillä 23,2 vuotta, kertoo verkkosivu Science Alert. Ikäero on siis noin kahdeksan vuotta.

Selvitys kattaa lähes koko nykyihmisen evoluutiohistorian.

Homo sapiens sapiensin katsotaan eläneen noin 300 000 vuotta. Nykyihminen erosi noihin aikoihin Afrikassa muista ihmisapinoista omaksi lajikseen.

Pariskunnittain vaihtelua on toki paljon. Äidiksi on tultu ja tullaan jopa 14-vuotiaina, isäksi jopa yli 60-vuotiaina. Silti keski-ikä on pysynyt koko maailmassa yllättävän samana.

Äitien keski-ikä kohosi kuitenkin lähellä nykyaikaa noin 28 vuoteen.

Ensisynnyttävän keski-ikä näyttää puolestaan laskeneen hieman noin 10 000 vuotta sitten. Se osuu aikaan, jolloin maatalous alkoi levitä maapallolla.

Oheinen graafi on logametrinen. Siksi vuosia kuvaavat jakso eivät ole tasavälisiä. Vaihteluvälien ääriarvot on myös häivytetty.

Vanhempien iän määritys dna:sta ensimmäisen lapsen syntyessä on sellaista väestötietoa, jota on vaikea saada arkeologisista todisteista.

Aiemmin tällaisia geneettisiä vihjeitä on käytetty, kun on määritelty kuinka kauan yksi sukupolvi muinoin eli.

Nämä tutkimukset ovat kuitenkin ulottuneet vain 40 000–45 000 vuoden päähän. Niissä ei myöskään huomioitu sukupuolta.

Nyt koottua dataa voi ehkä käyttää, kun tutkijat mallintavat, kuinka ympäristön muutokset voivat vaikuttaa tuleviin sukupolviin.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Science Advances.