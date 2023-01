Arkeologit löysivät viime kesänä kaivauksissa Slovakiassa 37 luurankoa, joilta kaikilta puuttuivat pääkallot.

Saksalaiset ja slovakialaiset arkeologit tekivät viime kesänä häkellyttävän löydän kaivauksissaan Slovakiassa, kun maan alta paljastui kymmeniä päättömiä luurankoja.

Arkeologit löysivät 37 hyvin säilynyttä luurankoa, joilta kaikilta puuttuivat pääkallot. Ainoastaan yhdellä pienen lapsen luurangolla pääkallo oli tallella, kerrotaan saksalaisen Kielin yliopiston tiedotteessa.

Vráble-Veľke Lehembyn kaivausalueelta oli jo aiemmin löytynyt joitakin luurankoja, joilta puuttuivat pääkallot.

”Oletimme löytävämme lisää luurankoja, mutta tämä ylitti kaikki oletuksemme”, kertoo professori Martin Furholt Kielin yliopiston tiedotteessa.

Vráble-Veľke Lehembyn kaivausalue oli asutettu neoliittisella kivikaudella 5 250–4 950 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Alueella oli kolme lähellä toisiaan sijainnutta kylää, joista on löydetty yli 300 taloa. Se oli aikansa suurimpia asutuskeskittymiä Keski-Euroopassa.

Esinelöytöjen perusteella asutus edusti nauhakeraamista kulttuuria. Nauhakeraaminen kulttuuri oli kivikautinen maanviljelykulttuuri Keski-Euroopassa.

Tutkijoiden mukaan luurankojen asennot paljastavat, ettei niitä oltu haudattu huolellisesti. Vaikuttaa siltä, että ruumiit oli heitetty tai vyörytetty hautaan.

Jatkotutkimuksissa on tarkoitus selvittää kuinka, milloin ja miksi ruumiiden päät oli irrotettu.

Epäselvää on muun muassa se, kuolivatko ihmiset väkivaltaisesti ja oliko heidät ehkä mestattu. Voi myös olla, että joukkohautaan on haudattu päättömiä ruumiita usean sukupolven aikana.

”Joissakin luurangoissa on viitteitä siitä, että päät olisi irrotettu tarkasti. Näiden luurankojen osalta kyseessä ei välttämättä ole väkivaltainen mestaaminen, mutta nämä ovat vasta hyvin alustavia huomioita”, sanoo antropologi Katharina Fuchs Kielin yliopistosta.

Vielä ei tiedetä, olivat kuolleet esimerkiksi paikallisia tai sukua keskenään.

Tutkijat korostavat, etteivät kyseessä välttämättä ole joukkomurhaan, ihmisten uhraamiseen tai sotimiseen liittyvät kuolemat, vaikka ne vaikuttavat ilmiselvimmiltä selityksiltä.

”Olivatko nämä ihmiset pääkallonmetsästäjien uhreja? Vai olivatko kyläläiset kuoleman kultin jäseniä, jolloin väkivallalla ei olisi tekemistä kuolemien kanssa? Mahdollisia selityksiä on paljon, mutta on kiistämätöntä, että löytö on täysin ainutlaatuinen neoliittisen kivikauden Euroopassa”, sanoi projektinjohtaja Maria Wunderlich tiedotteessa.