Jerikon kallo on yli 9 000 vuotta sitten eläneen miehen rapattu pääkallo. Kalloa on venytetty luultavasti sitomalla pää tiukasti jo vauvana.

Tutkijat ovat luoneet tietokoneohjelmalla kasvot kuuluisalle Jerikon kallolle, kertoo muun muassa Live Science. Jerikon kallo on yli 9 000 vuotta sitten nykyisellä Palestiinan Länsirannalla eläneen miehen rapattu pääkallo, joka kuuluu British Museumin kokoelmiin Lontoossa.

Jerikon kallosta erikoisen tekee se, että rapatun kallon silmäkuopat oli peitetty simpukankuorilla. Pääkallo oli täytetty maalla. Kallon koristelulla on mahdollisesti pyritty tekemään sille kasvot. Vuonna 2009 tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että Jerikon kalloa on venytetty luultavasti sitomalla pää tiukasti jo vauvana.

Samankaltaista pään muokkausta ovat harjoittaneet useat kulttuurit, joista tunnetuimpia ovat muinaiset egyptiläiset ja Keski-Amerikan asteekit.

British museum julkaisi Jerikon kallosta vuonna 2016 tarkat mitat, jotka perustuivat tietokone­kerroskuvaukseen. Niiden avulla tehtiin 3d-malli, jonka pohjalta Jerikon kallon kasvonpiirteitä saatiin ensimmäisen kerran esille.

Jerikon kallolle loi tietokoneohjelmalla kasvot tutkijaryhmä, jota johti brasilialainen Cícero Moraes. Heidän työnsä julkaistiin Ortogonlinessa viime vuoden lopulla.

Kallon löysi brittiläinen arkeologi Kathleen Kenyon vuonna 1953 Jerikon kaupungin lähettyviltä Länsirannalta. Samassa kaivauksessa löytyi kuusi muutakin kalloa. British Museumin mukaan osassa kalloista oli jälkiä maalista.

Ensimmäinen rapattu kallo löytyi Jerikon alueelta jo 1930-luvulla. Myöhemmin samankaltaisia kalloja on löytynyt kaivauksissa myös nykyisen Jordanian ja Syyrian alueelta. Yhteensä kalloja on löydetty yli 50, mutta Jerikon kallo on niistä tunnetuin.

Suurin osa löydetyistä kalloista on kuulunut miehille, mutta joukossa on myös naisten ja lasten pääkalloja. Kallon koristelun uskotaan Texasin yliopiston tutkimuksen mukaan liittyvän hautajaisrituaaleihin.

Tutkimusten mukaan ruumiit haudattiin miehen elinaikana Jerikon alueella usein lattioiden alle. Saattaa olla, että koristeltuja kalloja on säilytetty muistoina kuolleista tai niihin on liitetty uskonnollisia merkityksiä.

”Kalloihin liittyy vielä paljon mysteerejä, mutta uusien teknologioiden avulla saamme uutta tietoa niistä. Paljon on silti vielä tutkittavaa”, Moraes sanoi Live Sciencelle.

Aluksi Jerikon kallon luultiin kuuluneen naiselle, mutta myöhemmissä tutkimuksissa todettiin, että kallo on miehen. Mies oli British Museumin mukaan kuollessaan yli 40-vuotias.

Miehen kuolinsyytä ei tiedetä. Hänen hampaansa olivat niin huonossa kunnossa, että miehen on täytynyt tuntea kipua. Lisäksi hänen nenänsä oli murtunut, mutta vamma oli parantunut miehen vielä eläessä.

Jeriko on yksi maailman vanhimmista asutuskeskuksista, sillä siellä on asuttu noin 11 000 vuoden ajan. Miehen eläessä neoliittisella kivikaudella Jeriko oli yksi Lähi-idän suurimmista asutuskeskuksista. Esimerkiksi keramiikkaa ei kuitenkaan vielä tunnettu.

Raamatun Vanhassa testamentissa Jeriko on paikka, jonka israelilaiset valtasivat ensimmäiseksi palattuaan Egyptin orjuudesta.

Nykyisessä Jerikon kaupungissa on noin 20 000 asukasta.

Jerikon kallon 3d-mallia voi tutkia British Museumin verkkosivuilla.