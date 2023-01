Kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta katastrofia maailma on.

Tutkijat kertovat tänään, mihin niin sanotun tuomiopäivän kellon viisarit asettuvat.

Kylmän sodan alussa vuonna 1947 kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee maailmanloppua. Kello sijaitsee Chicagon yliopistossa.

Viime vuoden tammikuussa Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejulkaisun tutkijat kertoivat, että tuomiopäivän kello oli sata sekuntia vaille maailmanloppu. Kellon aikaa on muutettu yli 20 kertaa. Esimerkiksi vuonna 1991 sen viisarit olivat paljon nykyistä paremmassa asennossa, kun kello oli 17 minuuttia vaille kaksitoista.