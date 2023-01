Via Appian arkeologisille kaivauksille tulvii Roomassa niin paljon vettä, ettei pumpuista ole apua.

Italialaiset arkeologit kertoivat tiistaina uutistoimisto Reutersille, etteivät he ehkä koskaan löydä Via Appian alkupäätä Roomassa.

Via Appia on muinainen roomalainen tie, joka johti Roomasta Adrianmeren rannalla sijaitsevaan Brundisiumin tärkeään satamakaupunkiin, jonka nykyinen nimi on Brindisi. Via Appia oli yksi merkittävimmistä teistä Rooman valtakunnassa.

Via Appian alkupään uskotaan sijaitsevan Roomassa Caracallan kylpylöiden raunioiden vieressä kahdeksan metrin syvyydessä. Kuukausia jatkuneissa kaivauksissa on edetty 5–6 metrin syvyyteen, mutta kaivaukset joudutaan lopettamaan tällä viikolla tulvivan pohjaveden takia.

”Pohjavettä virtaa niin paljon, ettemme pysty jatkamaan syvemmälle”, kertoi professori Riccardo Santangeli Valenzani Roma Tren yliopistosta.

Pumput ovat kaivauksilla käytössä vuorokauden ympäri, mutta professorin mukaan niiden teho ei yksinkertaisesti riitä.

Kaivauksia pidetään silti onnistuneina, sillä niissä on löydetty muun muassa antiikinaikainen roomalainen patsas ja yksi ensimmäisistä tunnetuista paavien lyöttämistä kolikoista noin vuosilta 690–730.

”Jalkojemme alla oleva kahdeksan metriä maata vastaa kolmekerroksista taloa. Maakerros on tulos kaupungin kolmentuhannen vuoden historiasta”, sanoi kaivaushankkeessa mukana oleva professori Daniele Manacorda Reutersille.

Via Appia on nimetty roomalaisen virkamiehen Appius Claudius Caecusin mukaan, jonka johdolla tien ensimmäisen osuuden rakentaminen Roomasta etelään aloitettiin vuonna 312 ennen ajanlaskumme alkua.

Via Appiaa kutsui Teiden kuningattareksi jo roomalainen runoilija Publius Papinius Statius (noin 40–96), joka eli latinalaisen kirjallisuuden niin sanotulla hopeisella kaudella. Sen tärkein tehtävä oli nopeuttaa Rooman legioonien liikkumista. Vuonna 71 ennen ajanlaskumme alkua 6 000 orjaa ristiinnaulittiin 200 kilometrin matkalle Via Appian varteen, kun roomalaiset kukistivat Spartacuksen johtaman orjakapinan.

Keskiajalla Via Appia oli tärkeä muun muassa Pyhään maahan matkalla olleille pyhiinvaeltajille. Vähitellen se rappeutui ja jäi osittain pois käytöstä. 1700-luvun lopulla paavi Pius VI rakennutti Via Appian viereen Rooman lähettyville uuden tien.

Nykyisin Via Appia on Rooman lähettyvillä jäljellä noin 15 kilometrin osuus, joka on suosittu turistinähtävyys.

Via Appian säilynyt osa Rooman lähettyvillä.