Harrastaja löysi yli 1 600 vuotta vanhan roomalaisen dodekaedrin – Kukaan ei tiedä, mikä se on

Roomalaiset dodekaedrit ovat suunnilleen pesäpallon kokoisia tai hieman isompia esineitä.

Roomalaisia dodekaedrejä on löydetty yli sata. Kuvan esine on ranskalaisessa museossa.

Metallinpaljastinta käyttänyt harrastaja-arkeologi löysi Belgiasta palan yli 1 600 vuotta vanhasta pronssisesta roomalaisesta dodekaedrista. Löydöstä uutisoi muun muassa Live Science.

Mies teki löytönsä kynnetyltä pellolta Kortessemin kaupungin lähettäviltä. Hän toimitti palan belgialaiseen Tongerenin gallialais-roomalaiseen museoon, jossa se tunnistettiin dodekaedriksi.

Roomalainen dodekaedri on yleensä metallista valmistettu ontto 12- tahokkaan muotoinen pieni esine, jossa on reikiä. Ne ovat suunnilleen pesäpallon kokoisia tai hieman isompia. Roomalaisesta dodekaedrista tekee erikoisen se, ettei kukaan tiedä, mikä se on. Säilyneessä roomalaisessa kirjallisuudessa ei ole siitä mainintoja.

Ensimmäinen roomalainen dodekaedri löydettiin jo 1700-luvulla ja sen jälkeen niitä on löydetty yli sata. Roomalaisia dodekaedreja on löydetty muun muassa Britanniasta, Hollannissa, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta alueilta, jotka kuuluivat Rooman valtakuntaan. Löydetyt dodekaedrit on ajoitettu karkeasti noin vuosille 100–500.

Aluksi dodekaedrien arveltiin olevan nuijien päitä, mutta siihen niiden rakenne on liian heppoinen. Sen jälkeen teorioita dodekaedrien käytöstä on esitetty runsaasti. Niiden on arveltu olevan muun muassa etäisyyden tai ajan mittausvälineitä, uskonnollisia esineitä, lasten leluja, nopan kaltaisia pelivälineitä, neulonnan apuvälineitä, seppien taidonnäytteitä tai koriste-esineitä.

”Yksikään näistä teorioista ei ole tyydyttävä. Uskomme niiden liittyvän ennustamiseen tai noituuteen”, sanoi Tongerenin gallialais-roomalaisen museon kuraattori Guido Creemers Live Sciencelle.

Useita dodekaedreja on löydetty haudoista. Kaikki löydöt on tehty Rooman imperiumin luoteisosista, joten ne saattavat arkeologien arvioiden mukaan olla paikallista uskonnollista kulttiesineistöä.

Nyt löydetyn dodekaedrin löytöpaikalla aiotaan tehdä lisää tutkimuksia.