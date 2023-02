”Jos kirjoittaja on kokki, niin editori tarkastaa, että keitos on syömäkelpoista”, Tiede-lehden tuottaja tiivistää.

Vuoden 2023 tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden tuottaja, joka tekee hyvin tiedetoimittajien kirjoittamista teksteistä vielä parempia.

Hän muokkaa tekstiä niin, että vaikeatkin tieteen tulokset avautuvat lukijalle viihdyttävästi ja mukaansatempaavasti.

”En keksi mitään muuta työtä, joka olisi samaan aikaan hauskaa, loputtoman kiinnostavaa ja tärkeää. Toki on tärkeämpiäkin töitä, kuten vaikka hengen pelastaminen tai kansakunnan johtaminen, mutta tuskin niissä yhtä hauskaa on", Heikkinen sanoo.

Suomen tiedetoimittajain liitto perustelee palkitsemista sillä, että Heikkisellä on taito muokata tekstiä niin, että kirjoittajan oma ääni ja tyyli jäävät kuuluviin.

Tällä hetkellä Tiede-lehden tuottajana työskentelevää Heikkistä kiitetään perusteluissa etenkin siitä, että hän tekstiä muokatessaan paneutuu aiheeseen, tarkistaa faktoja ja hioo tekstiä kielellisesti ja tarinallisesti eteenpäin.

”Tieto kuuluu kaikille ja samalla se tarkoittaa sitä, että tiede kuuluu kaikille. Vaikka tieteessä onkin omat pulmansa, niin tiede on joka tapauksessa paras ihmisen keksimä tapa ottaa selvää, millainen maailma on”, Heikkinen sanoo.

”Joka kerta kun lukija kompastuu johonkin lauseeseen tai jättää jutun kesken, editori ei ole osannut tai ehtinyt tehdä työtään hyvin. Useimmiten kyse on jälkimmäisestä, koska aika on hupeneva resurssi kaikissa mediataloissa.”

”Toivon että nuoret journalistit innostuvat tieteestä, koska tämä on parasta ikinä! Välillä se on rakettitiedettä, mutta ei haittaa, jos kaikkea ei heti ymmärrä. Tämä lienee ainoita ammatteja, jossa tyhmien kysyminen on hyve.”

Tiede-lehti syntyy Helsingin Sanomien tiedetoimituksessa.

Tiedejournalismia Heikkinen on tehnyt koko työuransa. Eniten hän on työskennellyt kirjoittavana vapaana toimittajana. Hänen juttujaan on julkaistu Tiede-lehden lisäksi muun muassa Suomen Kuvalehdessä, Kauneus ja Terveys sekä Hyvä Terveys -lehdissä sekä Helsingin Sanomissa.

Heikkinen on kirjoittanut kaksi aivojen kehitystä käsittelevää yleistajuista tietokirjaa yhdessä Tiina Hutun kanssa.