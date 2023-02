Ulkona syöminen oli suosittua jo 5 000 vuotta sitten, paljastaa arkeologien löytö.

Arkeologit löysivät kaivauksissaan 5 000 vuotta vanhan ravintolan Lagašin muinaisesta kaupungista Irakissa, kertoo uutistoimisto CNN.

Lagaš oli yksi Etelä-Mesopotamian vanhimmista ja suurimmista kaupungeista. Nykyään paikka tunnetaan al-Hiban kaupunkina ja tärkeänä arkeologisena kohteena.

Vajaan puolen metrin maakerroksen alta tutkijat kaivoivat esiin avoimen ruokailutilan ja huoneen, jossa oli muun muassa penkkejä, uuni sekä muinaisia ateriajäämiä.

Aluksi paljastui avoin piha-alue, kertoo Pennsylvanian yliopiston arkeologi Reed Goodman CNN:lle.

Muutamaa kuukautta myöhemmin kenttäjohtaja Sara Pizzimenti Pisan yliopistosta palasi kaivannolle ja laajensi sitä. Näissä kaivauksissa löytyi teollisuuskokoinen uuni, kosteutta siirtävä ja näin ruoan viileänä pitävä muinainen ”jääkaappi” sekä kymmenittäin kartiomaisia kulhoja. Astiat sisälsivät kalan jäänteitä.

Ravintolan löytyminen tuki Lagash Archaelogical Project -tutkimustiimin käsitystä siitä, että Etelä-Mesopotamian yhteiskunnassa ei ollut ainoastaan eliittiä ja orjuutettuja, vaan myös keskiluokkaa.

”Jos ihmisillä on julkinen kokoontumispaikka, jossa he voivat istua alas juomaan tuopin ja nauttimaan kalapadasta, he eivät työskentele kuninkaiden tyrannian alla”, Goodman sanoi.