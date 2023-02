Rautamiekka on pituudeltaan peräti 2,6 metriä.

Arkeologit löysivät japanilaisesta hautakummusta noin 1 600 vuotta vanhan jättimäisen miekan ja suuren pronssipeilin. Löydöstä uutisoi muun muassa Kyodonews.

Arkeologit löysivät miekan ja peilin Tomio Maruyama -hautakummussa sijaitsevasta hautakammiosta Naran prefektuurista. Hautakumpu on Japanin suurin, ja sen halkaisija on 109 metriä.

Pahoin ruostunut rautamiekka on pituudeltaan peräti 2,6 metriä. Terän pituus on noin 2,3 metriä ja kahvan 30 senttiä. Miekka on samalla myös suurin, joka tältä aikakaudelta on löydetty Itä-Aasiasta.

Miekka on vanhin ja suurin dako-tyypin miekka, joka on löydetty. Samankaltaisia miekkoja on löydetty Japanista haudoista yli 80. Miekkatyyppi on saanut nimensä käärmemäisestä, mutkittelevasta terästään.

Tutkijat uskovat miekan ja peilin tarkoitukseksi hautakammiossa sen, että niiden oli tarkoitus suojata vainajaa pahoilta hengiltä. Tutkijoiden mukaan miekasta on taottu suurempi, jotta sen voima pahoja henkiä vastaan olisi mahtavampi. Mahdollisuus siihen, että miekkaa olisi käytetty taistelussa, on tutkijoiden mukaan pieni.

Kaivauksiin osallistunut Riku Munase kertoi Japan Timesille, että miekan pituus oli niin hämmästyttävä, että arkeologit luulivat ensin löytäneensä kaksi erillistä miekkaa.

Pronssipeili on korkeudeltaan 64 senttiä, leveimmillään 31 senttiä ja painaa 5,7 kiloa. Myös peili on suurin tältä aikakaudelta löydetty.

”Löydöt viittaavat siihen, että Kofun-kauden teknologia oli kehittyneempää kuin kuvittelimme”, Naran prefektuurin arkeologisen instituutin varajohtaja Kosaku Okabayashi sanoi Kyodonewsille.

Kofun-kausi alkoi Japanin historiassa noin vuonna 300 ja kesti muutamia satoja vuosia. Se sai nimensä kofuneiksi kutsutuista suurista hautakummuista, joita rakennettiin hallitsevalle luokalle.