Mimas ja tutkijoiden luomat skenaario Mimasin jääpeitteen alla mahdollisesti olevasta merestä. On myös mahdollista, että kuu on sen pintaan asti jäässä.

Saturnuksen pienen Mimas-kuun jäisen pinnan alla saattaa olla valtava meri, arvioivat texasilaisen Southwest Research Institute -tutkimuslaitoksen tutkijat tuoreessa tutkimuksessa.

Tutkimuksesta kertoo myös muun muassa Space-tiedesivusto.

Tutkijat arvelevat, että 24–31 kilometrin paksuisen jääpeitteen alla olisi kuun geologisen toiminnan ansiosta juuri sen verran lämpöä, että useiden kymmenien kilometrien syvyinen meri pysyisi sulana.

”[Yhdysvaltain avaruushallinto] Nasan Cassini-luotaimen matkan loppupuolella se havaitsi omituista värähtelyä Mimasin kiertoliikkeessä”, kertoo tutkimuksen tekemiseen osallistunut Alyssa Rhoden.

Se viittaa yleensä siihen, että kappale on geologisesti aktiivinen ja tässä tapauksessa pystyisi ylläpitämään sisäistä valtamerta, Rhoden arvioi.

Aiemmin on pidetty todennäköisempänä, että Mimas on pelkkää jäätä aina sen pintaan asti. Se on edelleenkin mahdollista, tutkijat sanovat.

"Jos Mimasilla on valtameri, se edustaa uutta, pienten ’piilomerimaailmojen’ luokkaa , joiden pinnalta ei voi havaita meren olemassaoloa”, Rhoden sanoo.

Vuonna 1789 löydetyn kuun huomiota herättävin piirre on sen pintaa peittävä yli sadan kilometrin läpimittainen törmäyskraatteri.

Soikean kuun läpimitta on alle 400 kilometriä. Poikkeuksellisen pinnanmuotonsa takia Mimasta on jopa verrattu Tähtien sota -elokuvista tuttuun Kuolemantähti-avaruusasemaan.