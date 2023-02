Australia sallii ekstaasin käytön traumaperäisen stressihäiriön hoidossa ja psilosybiinin käytön masennuksen hoidossa.

Tutkijat ja lääkärit kiittelevät Australian perjantaina ilmoittamaa historiallista päätöstä siitä, että maa sallii ekstaasin ja taikasienien käytön mielenterveysongelmien hoidossa.

Australian lääkealan turvallisuudesta ja kehittämisestä vastaava viranomainen kertoi perjantaina maan sallivan MDMA:n ja psilosybiinin käytön traumaperäisen stressin ja masennuksen hoidossa.

Australia on ensimmäinen maa, joka hyväksyy aineet lääkekäyttöön. Vastaavia päätöksiä on tehty aiemmin muutamissa paikoissa Pohjois-Amerikassa.

MDMA eli 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini tunnetaan paremmin nimellä ekstaasi. Psilosybiini on psykedeeli, jota löytyy niin kutsutuista taikasienistä. Suomessa molemmat luokitellaan huumausaineiksi, psilosybiini myös lääkeaineeksi, ekstaasin kohdalla luokitus on ”erittäin vaarallinen”.

Heinäkuusta alkaen psykiatrit voivat Australiassa määrätä MDMA:ta traumaperäiseen stressihäiriöön ja psilosybiiniä masennukseen. Lääkealan viranomainen sanoi perjantaina, että aineiden on havaittu olevan ”suhteellisen turvallisia” valvotuissa olosuhteissa. Aineet ”tarjoavat muuttuneen tietoisuuden tilan”, josta voi olla potilaalle apua, viranomainen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Aineiden lääkekäyttöä tullaan silti myös heinäkuussa valvomaan ja rajoittamaan suhteellisen paljon.

Mielenterveyttä ja sen ongelmia tutkiva Mike Musker University of South Australiasta sanoo AFP:lle, että päätöstä on ”odotettu pitkään”.

”Monella, jotka kärsivät masennuksesta ja traumaperäisestä stressihäiriöstä, perinteiset psykiatriset lääkkeet eivät ole toimineet eivätkä tarjoa helpotusta”, Musker sanoo.

Muskerin mukaan MDMA ja psilosybiini voivat auttaa potilaita käsittelemään esimerkiksi vaikeita muistoja. Esimerkkeinä traumaperäistä stressihäiriötä sairastavista potilaista hän mainitsee veteraanit ja pelastusalalla työskentelevät ihmiset.

Traumaperäinen stressihäiriö voi kehittyä, jos ihminen joutuu kohtaamaan tapahtuman, johon liittyy joko kuolema tai vakava loukkaantuminen tai niiden uhka taikka oman tai toisen fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen, ja tilanne aiheuttaa voimakasta pelkoa tai avuttomuutta.

Terveyskirjaston mukaan tällaisia tilanteista ovat muun muassa vakavat onnettomuudet, tieto omaa henkeä uhkaavasta sairaudesta, joutuminen väkivallan kohteeksi, sota tai luonnonkatastrofi. Oireisiin kuuluu esimerkiksi toistuva ahdistus ja tapahtuman kokeminen uudelleen mielessään tai vaikka unessaan. Erityisesti lapsena koetut traumaattiset tapahtumat voivat johtaa dissosiatiivisiin häiriöihin.

Traumaperäistä stressihäiriötä hoidetaan erilaisilla psykoterapeuttisilla menetelmissä.

”Erilaisten psykoterapeuttisten työskentelytapojen käyttökelpoisuudesta ja pitkäaikaisesta tehokkuudesta on varsin vähän luotettavia tutkimustuloksia”, Terveyskirjasto kertoo.

Hoidossa saatetaan käyttää myös masennuslääkkeitä, jotka voivat helpottaa oireita.

”Pieni askel oikeaan suuntaan”, kommentoi päätöstä The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatristsin professori Vinay Lakra brittilehti The Guardianille.

”Tarvitsemme pieniä askelia, emme suurta harppausta”, Lakra myös toppuutteli.

Hän suhtautuu varauksellisen positiivisesti päätökseen ja toteaa, että pieni edistysaskel mahdollistaa turvallisen etenemisen asiassa ja myös sen, että päätöksestä voi helposti peruuttaa.

Ekstaasia eli MDMA:ta käytetään päihteenä sen seratoniinia vapauttavan vaikutuksen takia. Se on psykoaktiivinen aine, joka tuottaa elämyksen tunteiden avautumisesta ja empatiasta.

Tohtori David Caldicott Australian kansallisesta yliopistosta oli suorasanaisempi brittilehdelle. Hänen mukaan MDMA:ta ja psilosybiiniä on vuosikausien ajan ”demonisoitu” osana ”huonosti toteutunutta ja ideologista sotaa huumeita vastaan”. Murdoch Universityn apulaisprofessori Petra Skeffington peräänkuulutti psykiatrien korkealuokkaista koulutusta nyt, kun kahden aineen käyttäjien määrä saattaa kasvaa.

Australian tutkimusviraston tutkija Peter Duggan sanoi ABC:lle päätöksen olevan ”jännittävä ja kiehtova”.

”Nämä aineet parantavat mielialaa, ja yhdelläkin annoksella vaikuttaa olevan melko pitkäkestoinen vaikutus”, Duggan sanoi.

Tutkimuksia ekstaasin käytöstä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa on tehty ympäri maailmaa vuosikymmenten ajan. Alun perin ekstaasi kehitettiin lääkkeeksi hillitsemään ruokahalua.

Ekstaasi sai Yhdysvalloissa lääkkeen määritelmän vuonna 2017, mikä tarkoitti, sitä, että se pääsi lääkekokeissa kolmanteen vaiheeseen eli kliinisiin kokeisiin ihmisillä. Riippuen tuloksista Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikevirasto FDA saattaa käsitellä MDMA:n myyntilupahakemuksen tänä vuonna.

Lumekontrolloitujen tutkimusten mukaan MDMA kohottaa koehenkilöiden mielialaa, vireystilaa ja sosiaalisuutta, kirjoittaa Lääkärilehti. MDMA lisää ihmisten välistä avoimuutta, luottamusta ja läheisyyttä, kirjoittaa lehti, joten huumeesta voi olla apua vaikkapa ennen kuin keskustelee psykiatrin kanssa.

”Kontrolloiduissa tutkimusolosuhteissa farmakologisesti puhtaalla MDMA:lla ei ole esiintynyt vakavia tai pysyviä psyykkisiä haittavaikutuksia käytetyillä kerta-annoksilla. Ilmenneet fyysiset haittavaikutukset ovat olleet enimmäkseen lieviä, itsestään ohimeneviä sekä hyvin ennustettavissa”, lehti kuvailee.

Haittavaikutukset ovat esimerkiksi vapina, sekavuus, pahoinvointi ja heikotus. Runsas ja pitkäkestoinen käyttö voi aiheuttaa sydänongelmia ja haitallisia muutoksia aivoissa.

Esimerkiksi bileissä kiertävä ekstaasi saattaa olla epäpuhdasta ja aiheuttaa vakaviakin haittavaikutuksia.

Yhdysvaltojen Oregonissa psilosybiinin hoitokäyttö muuttui jo vuoden alusta lailliseksi valtuutuksen saaneille. Myös ainakin Kanadan Albertassa mdma:n, lsd:n, meskaliinin, dmt:n ja ketamiinin säännelty hoitokäyttö sallittiin tammikuusta lähtien.

Esimerkiksi Britanniassa taas on tutkittu dmt:n eli dimetyylitryptamiinin käyttöä masennuksen hoidossa. Dmt on psykedeelinen aine, joka aiheuttaa voimakkaita aistiharhoja. Harhat voivat ilmetä muun muassa värikkäinä kuvioina, äänien kuulemisena ja olentojen näkemisenä.

Tutkijoiden mukaan dmt voi lisätä aivojen plastisuutta eli muuntautumiskykyä ja siten kiihdyttää uusien aivoyhteyksien syntymistä. Lääkkeen ottamisen jälkeen sairauden aiheuttamia jumiutuneita ajattelutapoja on mahdollista muokata terapiassa.

Psykedeelitutkimusta tehtiin 1950—1960-luvuilla varsinkin Yhdysvalloissa, kunnes presidentti Nixonin vuonna 1970 julistama huumeidenvastainen sota teki psilosybiinin hallussapidosta laitonta ja jäädytti hankkeet. Australiaan ekstaasi levisi bilehuumeena 1980-luvulla, ja se kiellettiin vuonna 1987.

Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, Australian lisäksi, kuitenkin uskotaan, että ekstaasissa piilee tulevaisuuden avaimet traumaperäisen stressihäiriön hoitoon.