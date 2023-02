Laji eli hieman yli 50 miljoonaa vuotta sitten.

Tutkijat ovat löytäneet jättiläispingviinin fossiilin rantakivestä Uuden-Seelannin Eteläsaarelta. Kumimanu fordycei -nimen saaneen pingviinin arvioidaan painaneen jopa 154 kiloa. Löydöstä uutisoi muun muassa The New York Times.

”Analyysimme mukaan kyseessä on suurin tunnettu pingviinilaji, joka on koskaan elänyt”, sanoo pingviinilajia käsittelevän tutkimuksen pääkirjoittaja Daniel Ksepka Live Sciencelle. Hän on paleontologi ja työskentelee kuraattorina Bruce Museumissa Yhdysvaltojen Connecticutissa.

Tutkijat eivät pystyneet määrittämään fossiilin perusteella Kumimanu fordycei -pingviinilajin pituutta. Laji eli hieman yli 50 miljoonaa vuotta sitten.

Pingviinit menettivät lentokykynsä noin 60 miljoonaa vuotta sitten, kertoo Live Science. Kumimanu fordycei -lajin siivet eivät olleet vielä kehittyneet yhtä evämäisen tehokkaiksi välineiksi uimiseen kuin nykypingviineillä.

Suurin nykyisin elävä pingviinilaji on keisaripingviini. Suurimmat keisaripingviinit saattavat painaa hieman yli 40 kiloa.

Uutta pingviinilajia käsittelevä tutkimus julkaistiin Journal of Paleontologyssa.