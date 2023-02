Ranskassa eläviä ilveksiä uhkaavat muun muassa auto-onnettomuudet ja salametsästys.

Ilves on vaarassa kadota kokonaan Ranskasta. Lajin latinankielinen nimi on Lynx lynx.

Euraasialainen ilves on vaarassa kadota kokonaan Ranskasta ellei maassa ryhdytä kiireellisiin toimenpiteisiin lajikannan lisäämiseksi, selviää tutkimuksesta, joka julkaistiin maanantaina Frontiers-sivustolla. Asiasta uutisoi uutistoimisto AFP.

Tutkimuksen mukaan ilvestä uhkaa sukupuutto. Ranskassa laji on harvalukuinen: tutkijoiden mukaan aikuisiässä olevia ilveksiä on korkeintaan 150, ja niistä suurin osa elää Koillis-Ranskassa Juran vuoristossa, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan alueella.

Tutkijat seurasivat Juran vuoristossa eläviä ilveksiä kolmentoista vuoden ajan. Seuranta-aikana tutkijat keräsivät näytteitä loukkaantuneista, kuolleista ja orvoksi jääneistä ilveksistä. Näytteitä kerättiin vuosien 2008–2020 aikana. Näytteitä kertyi yhteensä 78, ja niitä verrattiin muun muassa Keski-Euroopassa eläviin muihin ilveksiin.

Näytteistä selvisi, että vuoristossa elävät ilvekset ovat eriytyneet muista lähialueiden lajitovereistaan. Tutkimuksen mukaan erkaantuminen Saksan ja Sveitsin lajitovereista olisi johtanut siihen, että Ranskassa elävät ilvekset eivät olisi yhtä terveitä lisääntymään.

Tutkimuksesta selvisi, että kokonaiskannasta noin 38 yksilöä olisi riittävän terveitä. Tutkijoiden mukaan populaatio saattaakin romahtaa ilman jalostusohjelmaa.

”Arvioimme, että tämä kanta kuolee sukupuuttoon alle 30 vuodessa, kun otamme huomioon geneettisen monimuotoisuuden nopean menetyksen.”

Ilvesten kohtaloksi ovat koituneet myös onnettomuudet, jotka uhkaavat muutoinkin pientä ilveskantaa. Tutkimuksen tekijän Nathan Huvierin mukaan ilveksen elinalueelta Ranskasta kirjattiin viime vuonna yhteensä 22 kolaria, joissa auto oli törmännyt ilvekseen. Vain yksi ilves selvisi onnettomuudesta.

Huvierin mukaan ilveksiä saatetaan myös salametsästää Ranskassa.

Viranomaiset aloittivat kansallisen suunnitelman ilveskannan elvyttämiseksi jo viime vuoden puolella. Toiminta on poikinut myös kritiikkiä esimerkiksi metsästäjiltä, joiden mielestä populaatioiden tulisi antaa kasvaa luonnollisesti.

Ilves katosi jo kertaalleen Ranskasta viime vuosisadan alussa. Laji palautettiin takaisin luontoon 1970-luvulla, jolloin se asettui Juran vuoristoon.

”Se, että se on palannut Ranskaan, on erinomainen uutinen. Siksi on tärkeää suojella tätä populaatiota ja auttaa sitä kehittymään”, Huvier sanoi.

Euraasialainen ilves löytyy myös Suomesta. Lajin latinankielinen nimi on Lynx lynx.

Kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n mukaan ilves uhkasi kadota myös Suomesta 1900-luvun alussa metsästyksen seurauksena. Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin.