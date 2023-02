”Düsseldorfin potilas” pääsi eroon hi-viruksesta sekä leukemiasta.

Tutkimuksen mukaan kolmas ihminen on päässyt eroon hiv-tartunnasta kantasolusiirron jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. Tutkimuksen tuoreimmat tulokset julkaistiin maanantaina 20. helmikuuta vertaisarvioidussa tiedelehdessä Nature Medicinessä.

”Düsseldorfin potilaaksi” kutsuttu mies on tutkimuksen mukaan kolmas potilas, joka on päässyt eroon aidsia aiheuttavasta hi-viruksesta saatuaan kantasolusiirron. Kaikilla kolmella potilaalla on myös ollut syöpä, ja kantasolusiirto on tehty myös sen hoitoa varten.

Kahta aiempaa potilasta on kutsuttu Berliinin ja Lontoon potilaiksi. Düsseldorfin potilas on 53-vuotias mies, jolla diagnosoitiin hiv-tartunta vuonna 2008. Kolme vuotta myöhemmin hänellä diagnosoitiin akuutti myelooinen leukemia.

Mies sai vuonna 2013 luuydinsiirron, jossa käytettiin kantasoluja naiselta, jolla on harvinainen geenimuunnos. Kyseisen muunnoksen on havaittu pysäyttävän hi-viruksen pääsyn soluihin. Neljä vuotta myöhemmin miehen kehosta ei useiden testien jälkeen enää löytynyt virusta.

Myös potilaan leukemia on parantunut. Mies kertoi juhlineensa luuydinsiirtonsa 10-vuotispäivää ”isosti” ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Hänen mukaansa kantasolujaan antanut nainen oli ”kunniavieras”.

Berliinin, Lontoon ja Düsseldorfin potilaiden lisäksi myös nimillä New Yorkin potilas ja City of Hope -tutkimuskeskuksen potilas tunnetut ihmiset ovat päässeet eroon hi-viruksesta kyseisellä hoidolla. Heidän tapauksistaan ei kuitenkaan ole vielä julkaistu tutkimustuloksia.

Kantasolusiirto on vaativa ja potilaalle vaarallinen operaatio, joka sopii vain pienelle osuudelle ihmisistä, joilla sekä hiv-tartunta että verisyöpä. Tarvittavaa geenimuunnosta kantavien luovuttajien löytäminen saattaa olla erittäin vaikeaa.

