Kuu on ollut hiljainen miljardeja vuosia

Apollo-lentojen (1969–1972) ansiosta tutkijat saivat Kuusta runsaasti tietoa.

Helmikuussa 1973: Apollo 17 -astronauttien viime joulukuussa kuusta löytämä oranssin värinen sora on paljon vanhempaa kuin geologit aluksi uskoivat.

Näyte on vulkaanista alkuperää ja aluksi geologit arvelivat sen syntyneen noin 100 miljoonaa vuotta sitten. Tarkemmat tutkimukset osoittivat kuitenkin iäksi 3 700 miljoonaa vuotta.

Tulos viittaa siihen, ettei kuussa ole ollut tulivuoritoimintaa ainakaan kolmeen miljardiin vuoteen. Tämä oli pettymys monille geologeille, jotka uskoivat löydön osoittavan, että kuussa on vielä melko hiljattain tapahtunut tulivuorenpurkauksia.

Aikaisempi ajoitus perustui siihen, että kosmiset hiukkaset eivät selvästikään olleet ehtineet vaikuttaa näytteeseen niin pitkää aikaa kuin muuhun ympäristöön.

Oranssin värinen sora on kuitenkin syntynyt samoihin aikoihin kuin Kirkkauden meri, jolle astronautit laskeutuivat. Selitys on luultavasti se, että noin 30 miljoonaa vuotta sitten jonkin meteoriitin törmäys kuuhun on nostanut pinnan alla olleen soran esiin.