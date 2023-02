Kalat osaavat tehdä uskomattomia rakennelmia.

Olkiluoto kolmosta on rakennettu nyt jo 18 vuotta. Siinä ajassa olisi ajatellut tulevan valmista, vaikka voimalaa olisi pykätty ilman käsiä.

Kalat ovat melkoisia rakennusmestareita. Ne osaavat tehdä ihmeellisiä kuvioita ja hiekkalinnoja pelkästään liikuttamalla eviään ja siirtämällä hiekkaa suussaan.

Vuonna 1995 sukeltajat kummastelivat erikoisia kuvioita merenpohjassa Japanissa Amamin saaren edustalla.

Pohjassa oli varsin monimutkaisia ja täysin symmetrisiä ympyröitä. Ennen pitkää ne katosivat ja ilmestyivät uudestaan toisaalle. Ympyrät olivat kuin jonkinlaisia mystisiä viljapeltokuvioita. Mikä tai kuka ne oli tehnyt?

Mysteerin selvittäminen kesti niin ikään 18 vuotta. Vuonna 2013 tutkijat päättivät kuvata aluetta ja löysivät kokonaan uuden kalalajin. Rakennusmestarina ja taiteilijana hääri kymmensenttinen pallokala Torquigener albomaculosus.

Pieni kala pyöri ja hyöri ja liikutteli eviään pohjassa, kunnes tuloksena oli ihmeellisen kaunis hiekkaympyrä. Touhuun meni yli viikko, kertoo tutkimus Scientific Reports -tiedelehdessä.

Kuvioiden tekijä on tämän näköinen. Kuva on japanilaisen ryhmän tutkimuksesta Scientific Reports -tiedelehdestä.

Hiekkaympyrä on kalan lemmenlinna. Naaraat valitsevat sen koiraan, jolla on hienoin rakennelma. Ympyrässä on harjanteita, joiden suojiin naaras voi munia. Sitten koiras leyhyttelee munia evillään tarjotakseen niille hapekasta vettä.

Munat kuoriutuvat ja rakennelma katoaa merivirtojen mukana. Koiras lähtee pois ja alkaa pykätä uutta ympyräkuviota toisaalle.

Afrikassa puolestaan Malawijärvessä elävät kirjoahvenet rakentavat todellisia hiekkalinnoja. Ne ottavat hiekkaa suuhunsa ja pikku hiljaa pupeltavat siitä korkeaa kekoa. Tuloksena on hienoja, yläosastaan koverrettuja hiekkapyramideja.

On vielä kolmaskin rakennusinsinööri. Se on erikoistunut maanrakennuspuoleen ja hoitaa urakoiden pohjatyöt ja tasoitukset.

Tropiikin papukaijakalat napostelevat korallia kivikovilla hampaillaan ja jauhavat sen hienoksi. Kun koralli kulkeutuu kalan ruoansulatuksen läpi, tulee toisesta päästä puhtaan valkoista ja pehmeää korallihiekkaa.

Tässä tapauksessa pitkällisen urakan lopputulos on kirjaimellisesti sitä itseään.