Vaalikoneisiin vastaaminen on vaikeaa. Eri valinnat tuottavat kovin erilaisia lopputuloksia. On pohdittava:

Mihin tämä johtaa ja kuka minä olen?

Ensimmäistä kysymystä joutui pohtimaan eräs hyppyhämähäkki. Se laitettiin kokeeseen, jossa sen piti monimutkaisessa rakennelmassa valita, mennäkö vasemmalle vai oikealle.

Hämähäkki itse sijaitsi aluksi keskellä. Tutkijat olivat rakentaneet kaksi mutkittelevaa telinettä, joista toisessa oli ruokaa ja toisessa ei. Reitin logiikka ei ollut lainkaan ilmeinen, vaikka hämähäkki sai aluksi nähdä, mitä polkujen päässä odottaa.

Hämähäkin piti ensin kulkea poispäin kohteesta ja sitten kiivetä joko vasemmalle tai oikealle, ylös ja vielä taaksepäin saadakseen palkinnon.

Aivan häkellyttävästi lähes kaikki hämähäkit valitsivat oikein. Ne olivat selvästi muodostaneet mielessään jonkinlaisen kartan ympäristöstään.

Tässä tapauksessa hämähäkin piti malttaa mielensä ja välttää vasemmalla sijaitsevaa houkutusta. Viisainta oli vasta vähän myöhemmin kääntyä oikealle.

Sitten meillä on kuvassa esiintyvä perulainen ristihämähäkki. Se selvästikin on muodostanut jonkinlaisen käsityksen itsestään, mutta ulkopuolisen on lähes mahdotonta päätellä hämähäkin todellista luonnetta verkon perusteella.

Cyclosa-ristihämähäkit rakentavat verkkoihinsa hämmentävän taidokkaita jäljitelmiä itsestään. Hämähäkki kasaa kuolleista ötököistä ja roskista kahdeksanjalkaisen hahmon, joka näyttää aivan oikealta hämähäkiltä. Itse hämähäkki on hyvin pieni ja piiloutuu rakennelmansa uumeniin. Löydätkö sen kuvasta?

Rakennelman tarkoitus on varmaankin hämätä saalistajia, mutta se panee miettimään. Ymmärtääkö hämähäkki siis itse, miltä se näyttää? Vai miten se ymmärtää rakentaa hämähäkin näköisen pykäelmän?

Hämähäkit ovat kyllä yllättävän juonikkaita. Monet lajit osaavat puijata ja harhauttaa saalistaan vetelemällä verkossa juuri sopivista langoista.

Mitä opimme? Verkon perusteella ei kannata tehdä lopullisia johtopäätöksiä.