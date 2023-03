Luuranko löytyi Monte Lunan karthagolaisesta nekropolista Sardinian saarelta.

Arkeologit tekivät Sardinian saarella poikkeuksellisen löydön 1970-luvulla, kun Monte Lunan karthagolaisesta nekropolista löydettiin luuranko, joka oli haudattu kasvot maata kohti. Lisäksi yli 2 000 vuotta sitten haudatun ruumiin pääkallossa oli neliskanttinen reikä.

Uudessa tutkimuksessa on selvinnyt, että luuranko on naisen, joka oli kuollessaan 18–22-vuotias, kertoo muun muassa Live Science. Monte Lunan nekropoli sijaitsee Etelä-Sardiniassa noin kolmekymmentä kilometriä Cagliarin kaupungista pohjoiseen.

Haudasta löytyneet saviruukut puolestaan paljastivat, että nainen oli haudattu noin vuonna 200 ennen ajanlaskumme alkua. Tuolloin alue oli joutunut Rooman tasavallan hallintaan, sillä Rooma sai Sardinian valtaansa Karthagolta ensimmäisen puunilaissodan jälkimainingeissa. Ensimmäinen puunilaissota käytiin vuosina 264–241 ennen ajanlaskumme alkua.

Tutkimuksessa selvisi, että naisen kallossa oli reiän lisäksi vakava vamma. Tutkijoiden mukaan nainen on saattanut sairastaa epilepsiaa, joka selittäisi kallovamman, naulanreiän kallossa ja poikkeuksellisen hautaustavan.

Naisen kallovamma on tutkijoiden mukaan syntynyt vähän ennen hänen kuolemaansa tai aiheuttanut hänen kuolemansa. Vamma on tutkimuksen mukaan voinut syntyä epileptisen kohtauksen aikana, kun hän on kaatunut.

Epilepsia ei tartu, mutta sitä ei tiedetty antiikin aikana.

”Ajatuksena oli, että naisen tappanut tauti olisi voinut olla uhka koko yhteisölle”, arkeologi Dario D’Orlando italialaisesta Cagliarin yliopistosta kertoi Live Sciencelle.

Naisen hautaamisella kasvot alaspäin ja naulan lyömisellä kalloon on mahdollisesti pyritty estämään sairauden leviäminen kuoleman jälkeen. Naisen kallossa oleva reikä on voinut syntyä neliskanttisesta roomalaisesta naulasta, jollaisia on löydetty arkeologisissa kaivauksissa Sardiniasta.

Vastaavaa keinoa epilepsian leviämisen estämisessä kuoleman jälkeen kuvailee ensimmäisellä vuosisadalla elänyt roomalainen sotilas ja luonnontutkija Plinius vanhempi. D’Orlandon mukaan roomalaiset vaikutteet voivat selittää naisen hautaustavan.

Tutkimus aiheesta julkaistaan huhtikuussa Journal of Archaeological Science: Reports -tiedejulkaisussa.