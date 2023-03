Erityisesti ylipainon ennustetaan lisääntyvän lasten keskuudessa sekä vähätuloisemmissa maissa.

Yli puolet maailman ihmisistä tulee olemaan ylipainoisia vuoteen 2035 mennessä, ellei asian eteen tehdä toimia. Tutkimustuloksista kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Maailman lihavuusliiton selvityksen mukaan lihavuus yleistyy nyt erityisesti Afrikan ja Aasian vähätuloisten maiden väestön ja lasten keskuudessa. Raportin mukaan sairaalloisesti lihavien lasten määrä voi jopa kaksinkertaistua vuoden 2020 lukuihin verrattuna.

Sairaalloisesti ylipainoinen on henkilö, jonka painoindeksi on yli 40 tai liikapainoa on yli 45 kiloa. Vuonna 2020 2,6 miljardia ihmistä eli 38 prosenttia maailman väestöstä oli ainakin ylipainoinen, eli heidän painoindeksinsä oli yli 25.

Suomessa ylipainoisten osuus väestöstä on jo ylittänyt 50 prosenttia, sillä arviolta noin kolme miljoonaa suomalaista on ylipainoisia.

Lihavuusliiton johtaja Louise Baur kutsui tulosta ”selväksi varoitukseksi”, johon päättäjien tulee tarttua.

”On erityisen huolestuttavaa nähdä liikalihavuuslukujen nousevan nopeiten lasten ja nuorten parissa”, hän sanoi.

”Hallitusten ja päättäjien ympäri maailmaa täytyy tehdä kaikki voitavansa välttääkseen terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten kustannusten siirron nuoremmalle sukupolvelle.”

Liiton mukaan lihavuudesta aiheutuvat terveyskulut tulevat olemaan noin kolme prosenttia maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.

Raportin laatijat vaativat huomiota lihavuuden sosiaalisiin ja biologisiin sekä ympäristövaikutuksiin yksilöiden syyttämisen sijaan.

Lihavuuden lisääntymisen syiksi se listasi muun muassa prosessoitujen ruokien määrän ja liikkumattomuuden lisääntymisen, heikon ruoan markkinointia koskevan sääntelyn ja painonhallintaan liittyvän terveydenhuollon resurssipulan.