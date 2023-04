Väinö Kohonen, 8

Suomen aakkosissa on Q, X ja Z, koska suomen aakkoset eivät oikeasti ole suomen vaan latinan aakkoset.

Vuosisatojen aikana aakkosia on enimmäkseen lisätty, ei poistettu. Aakkosten järjestyskin on pidetty yleensä samana.

Tarina alkaa foinikialaisista. He eivät kirjoittaneet vokaaleja (AEIOUYÄÖ) lainkaan, mutta kielessä oli paljon konsonantteja, paljon enemmän kuin esimerkiksi suomessa.

Kreikkalaiset keksivät lisätä foinikialaisiin kirjaimiin vokaalit. Lähinnä he muuttivat jotkin konsonanttimerkeistä vokaaleiden merkeiksi.

Kreikkalaisilta aakkoset lainattiin mutkan kautta roomalaisille ja näiltä lopulta muualle Eurooppaan.

Roomalaisten puhumassa latinassa esimerkiksi Q ja X olivat tarpeen, mutta Z-kirjainta pidettiinkin aluksi turhana ja se poistettiin.

Myöhemmin Z-kirjainta alettiin taas tarvita kreikan sanojen kirjoittamiseen, jolloin se palautettiin, mutta eri paikalle aakkosissa eli loppuun. Sillä paikalla se on sen jälkeen pysynyt.

Kun suomea 1500-luvulla alettiin kirjoittaa, malli otettiin Ruotsista ja Saksasta. Me emme enää muuttaneet heidän aakkosiaan, joihin Å, Ä ja Ö oli lisätty Z:n perään.

Tommi Nieminen

FT, tuntiopettaja

Tampereen yliopisto

Jalkapallon pelaamisen voi aloittaa melkein missä tahansa oloissa. Pallon hallinta tarjoaa silti haastetta taitavimmillekin pelaajille.

Miksi jalkapallo on niin suosittu urheilulaji?

Paulus Torkkola, 11

Ihminen on pelannut pallolla tuhansia vuosia. Palloa on pyritty hallitsemaan myös jaloin. Tähän on useita syitä.

Aloituskynnys jalkapallon peluuseen on matala – tarvitaan vain pallo ja muutama kaveri.

Pallon puuttuessa muukin esine kelpaa. Aikoinaan pallojen valmistuksessa käytettiin sian rakkoja. Köyhissä oloissa palloiksi ovat kelvanneet lankakerät tai muovipullot.

Maailmasta tuskin löytyy montaa ihmistä, joka ei edes lapsena olisi osallistunut jalkapallopeliin.

Jalkapallon ympärille muodostuu helposti porukoita, joissa pelaaminen on osa yhdessäoloa. Tämä lisää jalkapallon houkuttelevuutta.

Vaikka jalkapallo on helppo aloittaa, on pallon hallinta jaloin lopulta vaikeaa. Niinpä jalkapallossa riittää haastetta, vaikka sitä harrastaisi kuinka.

Jalkapallo on kiinnostava laji myös katsojalle, joka voi seurata paitsi yksilösuorituksia myös joukkueiden yhteispeliä.

Koska maaleja tulee vain vähän, niillä on suuri arvo ja peli pysyy jännittävänä, koska tilanne voi muuttua nopeasti.

Vihreällä kentällä pelattava peli on myös monista kaunista katsottavaa.

Hannu Itkonen

Liikuntasosiologian emeritusprofessori

Jyväskylän yliopisto

Galaksit näyttävät kiertävän keskipistettään.

Mitä galaksit kiertävät?

Aini Ojaniemi, 10

Useimpien spiraaligalaksien keskustassa on musta aukko. Olisi kuitenkin väärin ajatella, että galaksit kiertäisivät näitä mustia aukkoja samaan tapaan kuin vaikka aurinkokunnan planeetat Aurinkoa.

Tämä johtuu koosta. Vaikka esimerkiksi Linnunradan keskuksessa oleva musta aukko, Sagittarius A*, on supermassiivinen ja painaa yhtä paljon kuin noin neljä miljoonaa Aurinkoa, on sen massa kuitenkin mitätön suhteessa koko Linnunrataan, jossa on satoja miljardeja tähtiä.

Vähän tylsä vastaus kysymykseen siis on, että galaksit näyttävät kiertävän keskipistettään.

Tämä kiertoliike johtuu galaksien tähtien ja muiden kohteiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja jakaumasta. Lähempänä keskustaa tähtiä on enemmän.

Koska massat vetävät toisiaan puoleensa, on lopputuloksena kiertoliike ilman sen kummempaa tarkoitusta tai keskusta.

On kuitenkin hyvä kysymys, miksi galaksien keskustoissa on mustia aukkoja. Tätä ei tiedetä varmuudella, mutta oletus on, että aukot liittyvät jotenkin galaksien muodostumisvaiheeseen, jossa ne ovat syntyneet yhtä aikaa muun galaksin kanssa ja kasvattaneet sen jälkeen hitaasti massaansa.

Pasi Nurmi

Tiedekeskus ja Luma -yksikön johtaja

Turun yliopisto

Emälehmä voi imettää vaikka navetan kaikkia vasikoita.

Voiko eläin olla allerginen oman emonsa maidolle ja jos voi, niin voiko poikanen kuolla?

Linnea Kerola, 10

Allerginen reaktio syntyy silloin, kun elimistö valmistaa vasta-aineita tai valkosoluja vierasta ainetta vastaan. Allergia ilmenee esimerkiksi vatsa- tai iho-oireina.

Yleensä ihmisten ja muiden eläinten poikanen ei ole allerginen emonsa maidolle. Poikasen elimistö ei pidä sen sisältämiä aineita vieraina.

Kun emo saa sopivaa ravintoa, puhdasta vettä, raikasta ilmaa ja voi imettää poikasta rauhassa, poikanen saa maitoa, jolla se voi hyvin.

Joskus maitoon voi kuitenkin joutua vieraita aineita esimerkiksi emon syömästä sopimattomasta ravinnosta. Emolla voi olla myös jokin tulehdus, jolloin maitoon saattaa päästä bakteereita ja viruksia.

Tällöin maito voi aiheuttaa poikaselle erilaisia allergisia oireita tai jopa henkeäkin uhkaavan vaaratilanteen, jos poikanen sairastuu vakavasti. Vakavat vaaratilanteet ovat kuitenkin onneksi harvinaisia.

Joskus emon hyvälaatuinenkin maito voi aiheuttaa poikaselle ripulia. Tällöin allerginen oire johtuu useimmiten siitä, että poikanen juo maitoa sen jälkeen, kun se on jo vieroittunut emosta ja siirtynyt muuhun ravintoon.

Päivi Soppela

yliopistotutkija

Arktinen keskus, Lapin yliopisto

