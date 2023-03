Asuja käytetään ensi kertaa Artemis 3 -lennolla marraskuussa 2025.

Kuun pinnalla on paljon kevyempää ja helpompaa liikkua vuonna 2025 ja sen jälkeen. Ainakin kevyempää kuin kuin jouluna 1972 ja ennen sitä.

Tämä on varmaa jo ennen kuin astronauttien uudet kuuasut julkistetaan.

Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa esittelee keskiviikkona, missä asusteissa astronautit astelevat Kuun pinnalla 2025 ja ehkä vuosia sen jälkeen.

Uutistoimisto Reutersin välittämä lähetys alkaa noin kello 16.

Nasa ja sen alihankkija avaruusyhtiö Axiom Space esittelevät kuuasuja keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa.

Nasa vie neljä astronautti Kuun lähelle marraskuussa 2025. Kaksi heistä astuu Kuun pinnalle etelänavan lähellä.

Tällä Artemis 3 -lennolla asuja käytetään ensi kertaa. Ihminen palaa näin uusissa kuoseissa Kuuhun lähes 53 vuoden tauon jälkeen.

Nähtävästi sitä ennen asuja kokeillaan ISS-avaruusasemalla.

Artemis-lennolla käytettävän asun työnimi oli suunnittelun aikana Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

Lausehirviö tarkoittaa suunnilleen ”aluksen ulkopuolella käytettävää liikkumisyksikköä”.

Mutkikas sanalitania on osuva siinä mielessä, että kuuasu todella on enemmän kuin vaate. Se on ihmisen elossa pitävä yksikkö ja järjestelmä.

Asussa on oltava vakaa paine, jonka on parasta olla käyttäjälle noin Maan ilmakehän tasoa.

Kaasuista sisällä mukana on oltava tarpeeksi happea ja myös uloshengityksen eli hiilidioksidin poisto.

Jos nämä eivät toimi, liikkuminen asussa tyssää heti.

Avaruuspuvun lämpöä on säädeltävä esimerkiksi vesikierrolla. Se oli Apollo-lennoilla hiussuonimainen putkisto, joka oli liitetty alusasujen yhteen kerrokseen.

Lämpötilojen erot Kuussa ovat hyvin suuria varjojen ja auringonpaisteen välillä. Puvun on kestettävä ne. Valkea tai vaalea väri heijastaisi auringonvaloa asun pinnalta.

Asun on suojattava myös avaruuden säteilyltä ja mikrometeoroideilta.

Liikkuvuus on nyt varmasti parempi, sillä asu on kevyempi. Tekniikka on pienentynyt yli 50 vuodessa, joten kaiken saa pienempään tilaan.

Asun nivelet on tehty hyvin liikkuviksi, jos sitä vertaa edellisiin kuuasuihin, joita 12 astronauttia käyttivät kuudella kuulennolla 1969–1972.

LISÄKSI on kaksi tärkeää asiaa. Radioyhteys on astronautin portti asusta ulkomaailmaan ja lennonjohtoon. Se on tehty kypärään nyt varmasti paremmaksi kuin 1960-luvulla.

Silloin astronauteilla oli kypärän alla erillinen päänsuojus, josta mikrofonit oli tuotu suun lähelle.

Kypärän visiirin on suojattava hyvin ja sen voi vaihtaa. Aurinko häikäisee Kuussa paljon pahemmin kuin missään maapallolla.

Ja lopuksi yksi hyvin tärkeä asia: hyvät ja imukykyiset aikuiselle sopivat vaipat.

Virtsan voisi ehkä vielä sujauttaa esimerkiksi uuden asun piilotaskuun, mutta kakalle kuumoduulin ei ole mitään järkeä lähteä kesken monituntisen työvuoron.

Nasa luetteli näitä hyvän ja kestävän kuuasun edellytyksiä jo lokakuussa 2019. Kaikkia osia on varmaan paranneltu uudessa asussa.

Avaruusasujen historia Yhdysvalloissa juontaa miehitettyihin Mercury-avaruuslentoihin, jotka alkoivat vuonna 1961. Ensimmäisten avaruuslentojen asut olivat Yhdysvaltain laivaston lentäjien paranneltuja painepukuja.

1960-luvulla asujen vaatimustasoa nostivat ensimmäiset avaruuskävelyt ja kuulennot.

Varmaan lähes kaikki suomalaiset ovat joskus nähneet ainakin yhden kuvan 1960-luvun kuuasusta.

Historiallisessa kuvassa astronautti Edwin ”Buzz” Aldrin seisoo Kuun Rauhallisuuden meren tukikohdassa heinäkuussa 1969.

Tällaisessa asussa Kuussa liikkui astronautti Edwin Aldrin heinäkuussa 1969. Uusi kuuasu on kevyempi ja joustavampi jo siksikin, että asujen vaatimat tekniikat ovat pienentyneet yli 50 vuodessa.

Kuvan otti Neil Armstrong, ensimmäinen ihminen Kuussa. Hän näkyy Aldrinin visiirin heijastumassa.

Tuolla lennolla sen ajan kuuasuja käytettiin ensi kertaa. Painavan puvun ja Kuun pienen painovoiman yhdistelmässä astronauttien oli opeteltava aivan uusi kävelytyyli.

Parhaaksi keinoksi liikkua Kuussa osoittautui kevyen näköinen loikkiminen.

” Apollo-lennoilla suuri huoli oli hieman yllättäen kuupöly.

2000-luvulla astronautit tekevät töitä eri työkaluilla ja hoitavat myös monimutkaisempia tehtäviä kuin edeltäjänsä 1960-luvulla.

Turvallisuus on uusissa asuissakin tietysti etusijalla. Apollo-lentojen ansiosta asujen suunnittelijat tiesivät enemmän Kuun ympäristöstä.

Apollo 17:ään asti kaikilla Apollo-lennoilla suuri huoli oli hieman yllättäen kuupöly. Sitä tarttui paljon kuuasuihin.

Myöhemmin paljastui, että kuupöly oli lasimaista ja piikikästä, erilaista kuin maapallon pölyt. Se tarttui hanakasti kaikkeen.

Pölyä tuli asujen mukana pieneen laskeutumisalukseen, tai niin kuin silloin sanottiin, kuumoduuliin.

Pölyn määrä vaatteissa alkoi jo vaarantaa kuumoduulin hapentuotantoa. Nyt tuokin vaara on varmasti huomioitu.