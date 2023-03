Tutkijat pohtivat, onko apinoiden viehtymyksellä pään sekoittamiseen jotain yhteistä sen kanssa, että ihmisille maistuu alkoholi.

Ilo ilman viinaa on teeskentelyä, sanotaan. Dallasin eläintarhassa asuva Zola-gorilla olisi tästä varmasti eri mieltä. Netissä leviää videoita, joissa potra hopeaselkä pyörii vimmatusti ympyrää pienessä uima-altaassa ja roiskuttaa vettä ympäriinsä.

Zolan hoitajien mukaan se tekee tätä jatkuvasti ja silmin nähden nauttii siitä.

Uusi tutkimus vihjaakin, että gorillat ja muut isot ihmisapinat haluavat tarkoituksella saada päänsä pyörälle. Se on ikään kuin raitis versio pään sekoittamisesta – apinat kyllä nauttivat mielellään myös alkoholia, jos sitä on saatavilla.

Tutkijat analysoivat kymmeniä videoita, joissa apinat pyörivät pystyakselinsa ympäri sillä seurauksella, että ne alkavat jo horjua ja kaatuilla.

"Ne tekivät sitä tarkoituksella, ihan kuin ne tanssisivat", sanoo tutkimusta vetänyt psykologi Adriano Lameira tiedotteessa. Warwickin yliopiston tutkijat kuvasivat gorillan kieppumassa Ruandassa kansallispuistossa.

Tieteen nimissä tutkijat yrittivät myös itse pyörähdellä ympäri samaan tahtiin kuin apinat. Oli todettava, että eivät pystyneet – esimerkiksi liaanissa roikkuva gorilla jaksaa pyöriä vimmatusti nopeammin kuin keskivertoihminen.

Tutkijat uskovat, että apinat vispaavat ympäriinsä ihan vain siksi, että se on niistä kivaa. Ihmistenkin leikkikentillä ja huvipuistoissa on erilaisia pyörittimiä ja keinuttimia, joiden tarkoitus on kutitella tasapainoaistia.

Tutkijat pohtivat myös, onko apinoiden viehtymyksellä pään sekoittamiseen jotain yhteistä sen kanssa, että meille ihmisille maistuu alkoholi.

Tieteessä on oikeasti olemassa niin sanottu känniapinahypoteesi. Sen mukaan viina on meillä ihmisapinoilla tullut kuvioihin evoluutiossa jo ajat sitten.

Luonnossa alkoholia muodostuu käyneistä hedelmistä, jotka ovat hyvä energian ja kalorien lähde. Apinat niitä mielellään popsivatkin. Ja niin tekivät myös kädelliset esi-isämme, mistä ehkäpä juontaa meidän ihmistenkin viehtymys etanoliin. Alkoholismi siis tosiaan kulkee suvussa.

Terveellisempää tietysti olisi olla pyörällä päästään kuin apina – siis vaikka karusellin avulla.