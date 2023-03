Elokuvateattereissa pyörii juuri nyt John Wick -toimintasarjan neljäs osa. Siinä elokuvatähti Keanu Reevesin roolihahmo surmaa jälleen ihmisiä ja räjäyttää asioita. Siviilissä Reeves on kuulemma ihan leppoisa mies.

Reeves on nyt jättänyt jälkensä myös eläinkuntaan. Hänen mukaansa on nimittäin nimetty erään bakteerin tuottama myrkky. Tutkijat kutsuvat sitä ”keanumysiiniksi”. Tai oikeastaan yhdisteitä on useampia.

"Ne tappavat niin tehokkaasti, että nimesimme ne Keanu Reevesin mukaan, sillä rooleissaan hänkin on erittäin kuolettava", kertoo Leibniz-instituutin tutkijatohtori Sebastian Götze tiedotteessa.

Tiedote täsmentää lisäksi, että näin sanoessaan Götze iskee silmää.

Keanumysiini tosiaan tappaa talossa ja puutarhassa. Se on Pseudomonas-bakteerien tuottama luonnollinen antibiootti, joka tepsii erityisen tehokkaasti ameeboihin ja kasveja piinaavaan harmaahomesieneen.

Ihmisille ja kasveille se sen sijaan on harmiton. Keanumysiini voisi siis korvata kemiallisia torjunta-aineita viljelyssä, ja se voisi taistella ihmistenkin sienitauteja vastaan. Moni sienitauti on jo kehittynyt vastustuskykyiseksi perinteisille antibiooteille, koska niitä käytetään niin paljon.

Laboratoriossa keanumysiini on jo päihittänyt Candida albicans -hiivasienen. Aikoinaan apteekista sai basimysiinivoidetta. Ehkä jonain päivänä käytämme keanumysiiniä.

Kuuluisten henkilöiden mukaan on nimetty tuhansia eliölajeja itikoista jäkäliin, joskus useampiakin. Monitoimilihaskimppu Arnold Schwarzeneggerin mukaan on nimetty peräti viisi: kaksi kovakuoriaista, kärpänen, hämähäkki ja eräs hernekasvi.

Eliölajin nimeäminen on lähtökohtaisesti kunnianosoitus, mutta joskus lopputulos on hieman tulkinnanvarainen. Entinen presidentti Donald Trump on saanut nimensä erääseen koiperhoslajiin. Kyseisellä Neopalpa donaldtrumpilla on päässään hieno ja paksu vaalea karvapehko, mutta toisaalta sillä on tutkijoiden kuvauksen mukaan pieni penis.