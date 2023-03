Voimakkain magneettinen myrsky yli viiteen vuoteen näkyi perjantaina revontulina Britanniassa sekä Yhdysvaltain keskiosissa Coloradon ja New Mexicon osavaltioissa asti. Suomessa revontulia nähtiin torstain ja perjantain välisenä yönä Järvenpäätä ja Helsinkiä myöten.

Geomagneettisten myrskyjen kokoa luokittelevassa Kp-indeksissä myrsky kävi arvossa 8, joka on asteikon toiseksi suurin arvo.

Asiasta kertovat muun muassa Ilmatieteen laitos ja Space.com.

Magneettisen aktiivisuuden voimakkuus on yllättänyt jopa tutkijat, vaikka tiedossa on, että Auringon aktiivisuus on kiihtymässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan taustalla on aiemmin viikolla Auringosta lähteneiden koronan massapurkausten osuma Maahan.

Magneettinen aktiivisuus jatkuu selvästi kohonneena myös lähipäivinä, vaikka voimakkaimmat magneettiset myrskyjaksot ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan todennäköisesti ohi. Revontulet ovat siis mahdollisia lähipäivinä koko Suomessa, Ilmatieteen laitos kertoi perjantaina.

Magneettinen aktiivisuus oli korkealla Kilpisjärvellä perjantai-illalla. Revontulet ovat todennäköisiä, kun magneettikentän muutosnopeus ylittää punaisella viivalla merkityn kynnysarvon.

Auringonpilkkujen määrä vaikuttaa merkittävästi revontulien esiintymiseen tavallista eteläisimmillä alueilla. Pilkkuja muodostuu niihin kohtiin, joissa Auringon pinnan läpäisee voimakas magneettikenttä.

Magneettikenttä liikkuu ja auringonpilkkujen määrä vaihtelee keskimäärin 11 vuoden jaksolla. Niin kutsutun pilkkumaksimin aikaan Aurinko on niin aktiivisimmillaan, mikä lisää Maahan kohdistuvien magneettisten myrskyjen todennäköisyyttä.

Edellisen kerran Auringon aktiivisuus oli huipussa vuosina 2014–2015, ja seuraavan auringonpilkku­maksimin on ennakoitu tulevan tänä ja ensi vuonna.

Maksimien suuruus vaihtelee: esimerkiksi 1900-luvun loppupuolella Aurinko oli hyvin aktiivinen, mutta kuluvalla vuosituhannella se on vaikuttanut olevan vähenemässä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Magneettisilla myrskyillä ei yleensä ole vaikutusta ihmisten arkipäiväiseen elämään – komeita, hiukkassateesta johtuvia revontuli­näytöksiä lukuun ottamatta.

Loppuviikolla riehunut myrsky oli kuitenkin jo niin voimakas, että se olisi voinut aiheuttaa muun muassa useiden tuntien häiriöitä satelliitti­paikannuksessa. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa jouduttiin siirtämään satelliittien laukaisua perjantaina.

Vielä rajuimmissa geomagneettisissa myrskyissä sekä satelliiteille että sähkönjakelulle voi aiheutua merkittäviä ongelmia.

Tuoreimmat tiedot avaruussäästä ja revontulista voi katsoa Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Kuvat näyttävät revontulia eri puolilla maailmaa

Tyne ja Wear, Britannia torstaina.

Lennokilla kuvatussa otoksessa näkyy revontulia Helsingin Malminkartanon yllä perjantain vastaisena yönä.

Järvenpääläinen Stephen Reponen ikuisti kännykällään revontulia myöhään torstai-iltana.

Rovaniemi perjantain vastaisena yönä.