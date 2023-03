Tuntemattomasta syystä kuolleen miehen hautapaikka näyttää olevan suojattu suurella vaivalla, jottei vainaja palaisi vainoamaan eläviä.

Tuore tutkimus valottaa Rooman valtakunnan vaikutusalueella asuneiden ihmisten suhdetta kuolemaan.

Lounais-Turkin alueella sijaitsevalta Sagalassoksen arkeologiselta alueelta on löydetty poikkeuksellisen huolellisesti suojattu miehen hautakammio, joka antaa viitteitä roomalaisten pelosta kuolleita kohtaan.

Vuosina 100–150 rakennetun haudan ympäriltä on löydetty 41 naulaa, joilla ei vaikuta olleen mitään selvää käytännöllistä tarkoitusta. Naulat näyttävät olevan myös tarkoituksella väännetty tiettyyn kulmaan tai katkaistu.

Polttohaudatun ruumiin suojaamiseen oli myös käytetty poikkeuksellisen paljon vaivaa: tuhkat on suljettu kammioon 24:n päällekkäin riveihin asetetun tiiliskiven ja kalkkilaastin avulla.

Hauta sijaitsi Rooman valtakunnan kreikankielisellä alueella, jonka hautaustavat poikkesivat jonkin verran läntisen Rooman tavoista. Nykyisin Sagalassos sijaitsee Turkin Burdurin maakunnassa.

Belgialaisen Leuvenin katolisen yliopiston tutkimus julkaistiin helmikuussa Antiquity-julkaisussa ja siitä ovat kertoneet muun muassa The New York Times ja Live Science.

Ylävasemmalla olevassa kuvassa on kääntyneitä ja kieroja nauloja polttohautauspaikalta ja alavasemmalla haudasta löydettyjä selvästi vääntyneitä nauloja. Oikealla olevissa kuvissa näkyy esimerkkejä tavallisista arkkujen nauloista samalta hauta-alueelta.

Aikalaiset uskoivat väännetyillä nauloilla olevan okkultistista voimaa, arvioivat tutkijat.

”Nauloja ei käytetty polttorovion rakentamisessa, eikä niillä ollut käytännön tarkoitusta”, kommentoi Leuvenin katolisen yliopiston arkeologi Johan Claeys The New York Timesille.

”Ne olisivat olleet tarpeeksi arvokkaita kerättäviksi, jos ne olisivat edelleen käyttökelpoisia. Mutta ne olivat 'kuolleita nauloja’. Tapa, jolla ne oli jaettu haudan kehälle, viittaa siihen, että se oli tarkoituksellista.”

Vastaavanlaisia nauloja tai haudan suojausta ei ole havaittu muilta lähes 200:lta alueen hautapaikalta. Hautojen tiedetään suojatun Välimeren alueella nauloilla, tiiliskivillä ja laastilla, mutta käytäntö on tiettävästi ollut verrattain harvinainen. Tutkijoiden mukaan kaikkia kolmea menetelmää ei ole kuitenkaan aiemmin havaittu käytetyn samassa haudassa.

Hautapaikka oli suojattu tiilillä.

Tiedossa ei ole, miksi Sagalassokseen haudatun miehen suojaamiseen käytettiin paljon vaivaa. Hän on saattanut kuolla poikkeuksellisella tavalla esimerkiksi tuntemattomaan sairauteen tai väkivallan uhrina. Mies on ollut kuitenkin arvostettu yhteisönsä jäsen, sillä haudasta on löydetty myös perinteistä hautausesineistöä, kuten astioita, ruuan jäänteitä ja kolikko.

Kaikesta huolimatta miehen on ilmeisesti pelätty yrittävän palata maan päälle, tutkijat arvioivat.

”Todistamme täällä ainakin kolmea poikkeavaa varotoimea, jotka jokainen voidaan katsoa keinoksi saada vainaja pysymään leposijassaan. Yhdistelmä vaikuttaa selvästi suojelevan eläviä kuolleilta”, Claeys kertoo The New York Timesille.

Elävien suojelemisen lisäksi toimenpiteet on saatettu tehdä myös itse haudan suojelemiseksi tihutöiltä ja varkailta.

Nauloilla uskottiin antiikin aikaan olevan muitakin mystisiä ominaisuuksia.

Tutkijat ovat selvittäneet hiljattain muun muassa tapausta, jossa nainen oli haudattu kasvot alaspäin ja naulan­reikä kallossa Sardinian saarella yli 2 000 vuotta sitten.

Tutkijoiden mukaan nainen on saattanut sairastaa epilepsiaa ja naulan lyömisellä kalloon oli mahdollisesti pyritty estämään sairauden leviäminen kuoleman jälkeen.