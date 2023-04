Luotaimet lähtivät puoli vuosisataa sitten matkalle kohti jättiplaneettaa ja sen jälkeen kohti ulkoavaruutta.

Huhtikuussa 1973: Yhdysvallat lähetti varhain perjantaiaamuna toisen avaruusluotaimen kohti Jupiteria. Pioneer 11:n matka Jupiteriin kestää 2 kuukautta.

Samanlaiselle matkalle lähetettiin runsas vuosi sitten Pioneer 10, joka saapuu Jupiterin lähettyville joulukuun alussa.

Suurin vaara Pioneer 11:n matkalla on asteroidivyöhyke, jonka sen edeltäjä läpäisi vahingoitta.

Pioneerien tehtävänä on tutkia Jupiterin olosuhteita ja aurinkokunnan rakennetta. Pioneer 10 ohittaa Jupiterin 140 000 kilometrin päästä. Pioneer 11:n ohitusetäisyys ratkaistaan vasta myöhemmin.

Jupiter on aurinkokunnan suurin planeetta. Planeetan rakenne on vielä arvoitus, mutta sen ilmakehässä on todettu samantapaisia molekyyleja kuin maapallolla arvellaan olleen elämän syntyvaiheissa.

Pioneer-luotainten toivotaan antavan lisäselvityksiä siitä, miten elämä on saanut alkunsa. Jupiterin ohitettuaan luotaimet jatkavat matkaansa ja poistuvat aurinkokunnasta.

Maailmankaikkeuden muita sivilisaatioita varten luotaimissa on laatat, joiden piirrosten pitäisi selvittää luotainten lähtöpaikka. Laatoissa on myös kuva alastomasta miehestä ja naisesta.