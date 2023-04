Ihminen ei ole ainoa eläin, joka turvautuu puolustusliittoihin. Luonnossakaan ei naapuriin aina voi luottaa.

Esimerkiksi kalat ovat havainneet, että joukossa on voimaa. Isoissa parvissa yksittäisen kalan joutuminen surman suuhun on epätodennäköisempää. Muurahaiset ja mehiläiset kykenevät puolestaan yhteistyöllä nujertamaan itseään paljon isompia vihulaisia.

Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen Jäämeren valtioissa elävän myskihärän puolustusstrategiana on muodostaa läpitunkematon muuri. Yksinäinen karhu on pitkälti avuton, kun vastassa on tuhansia kiloja lihasta ja sarvia.

Arktisiin oloihin sopeutunut myskihärkä on jyhkeä jötkäle. Se voi painaa puolikin tonnia. Vaaran uhatessa myskihärät järjestyvät yhtenä rintamana lauman heikompien jäsenten ympärille.

Jos vastassa on yksinäinen saalistaja, urokset ryhmittyvät sitä vastaan suoraan riviin sarvet tanassa. Jos uhkana on susijoukko, härät muodostavat puolustusrenkaan. Ne eivät lähde hyökkäämään, mutta viesti on selvä: läpi ei tulla. Karhuista ovelimmat ovat tosin oppineet löytämään heikkouksia muurista.

Esihistoriallisina aikoina myskihärkiä tallusteli ympäri pohjoista. Nykymaailman myskihärät ovat kotoisin Pohjois-Amerikasta, erityisesti Kanadan arktisilta alueilta. Sieltä niitä on istutettu muuallekin. Nykyään myskihärät ovat läsnä myös Pohjoismaissa. Norjaan ne saapuivat jo 1940-luvun lopulla.

Olennainen osa myskihärän olemusta on tietysti turkki. Se suojaa kylmiltä tuulilta. Toisaalta se välillä myös hieman tuoksahtaa. Myskihärkä parfymoi itseään paritteluaikana hyvin pontevasti tehdäkseen vaikutuksen naaraisiin.

Tästä eläimen nimikin juontuu, vaikkei myskihärkä varsinaisesti myskiä tuotakaan. Sillä ei ole myskirauhasia, vaan haju tulee virtsasta.

Itse asiassa myskihärkä ei myöskään ole härkä. Se on vuohieläin, eikä siis härkien tai nautaeläinten sukua. Näiden tietojen valossa eläimen nimeä voisi ehkä miettiä uudestaan.