Sukupuuton arvioidaan uhkaavan yli 60:tä prosenttia maalla elävistä megafaunan lajeista.

Nuo yli 15-kiloiset pedot ja yli satakiloiset kasvinsyöjät tuppaavat niukentumaan ihmisen vaikutuksesta.

Aivan kaikkiin lajeihin kaikissa ympäristöissä tuo ei kuitenkaan päde, osoittavat australialaiset ja brittiläiset tutkijat.

He kartoittivat 14 lajin esiintymistä kymmenellä jonkinasteisesti suojellulla trooppisen metsän alueella eri puolilla Kaakkois-Aasiaa.

Siellä megafauna on vielä monimuotoista, mutta sillä riittää uhkia. Salametsästys ja metsäkato riivaavat, ja metsät ovat huonommassa kunnossa kuin esimerkiksi Amazoniassa tai Kongossa.

Useimpia lajeista ihmisen läsnäolo tosiaan häiritsi. Neljän kohdalla nähtiin yllättävä poikkeus säännöstä, kertoo tutkimusraportti Science Advances -tiedelehdessä.

Tiikerit menestyivät paremmin tiuhan kuin harvan ihmisasutuksen piirissä.

Puuleopardit pärjäsivät paremmin asutuksen lähellä kuin kaukana siitä.

Villisiat viihtyivät ennemmin pirstotussa kuin ehyessä metsässä.

Aasiannorsut elivät sitä runsaampina, mitä suuremmaksi ihmisen jalanjälki oli kasvanut.

Osin tulokset voi selittää sillä, että salametsästystä saadaan estetyksi tehokkaammin asutuksen tuntumassa kuin syrjäseuduilla.

Se näkynee ainakin tiikerien ja puuleopardien kohtaloissa. Villisika puolestaan jää monesti ampumatta, koska uskontoperinne pitää sen lihaa epäpuhtaana.

Nykyiseen tilanteeseen vaikuttaa myös seudun muinaishistoria, tutkijat korostavat. Jääkauden jälkeiset olojen muutokset ovat koetelleet ja karsineet lajistoa kahteen otteeseen.

Ensimmäinen karsinta käynnistyi jääkauden lopulla ilmaston lämmetessä ja kostuessa.

Kaakkois-Aasian jääkautiset savannit ja trooppiset ruohostot alkoivat vaihtua trooppisiin metsiin. Sademetsän eläimet syrjäyttivät avomaiden lajeja.

Toista karsintaa on ylläpitänyt ihminen. Ympäristöt ovat muuttuneet takaisin päinvastaiseen suuntaan, kun metsiä on hakattu ja niitä on korvattu avoimemmilla viljelymailla.

Suhteellisen avoimessa maastossa viihtyvät megafaunan lajit, kuten tiikeri, villisika ja aasiannorsu, kuuluvat ainakin paikoin tämän kierroksen pärjääjiin.

Julkaistu Tiede Luonnossa 2/2023