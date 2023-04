AVARUUSYHTIÖ SpaceX:n suuri kantoraketti Starship kohoaa avaruuteen maanantaina, jos koelento toteutuu suunnitellusti.

Starshipista tulee maailman vahvin avaruudessa lentänyt toimiva kantoraketti. Koelento on ohi alle kahdessa tunnissa.

Nasan uusi iso kantoraketti SLS jää Starshipille toiseksi, kun mittarina on esimerkiksi Maata kiertävälle radalle saatava hyötykuorma. Starship voi viedä 500 kilometrin korkeuteen yli sata tonnia tavaraa, ja raketin osia voi käyttää uudelleen.

Starshipit voivat ennen pitkää muutenkin mullistaa sen, miten ja millä hinnalla avaruuteen viedään rahtia ja ihmisiä.

SpaceX:n insinöörit liittivät kantoraketin ala- ja yläosan toisiinsa 5. huhtikuuta raketin lähtöalustalla Texasissa Yhdysvalloissa.

Alaosan Super Heavy -kantoraketin nimi on tällä lennolla Booster 7. Yläosan mallikappaleen nimi on Starship 24.

Viimeinen este koelennolle poistui perjantaina, kun Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto FAA myönsi Starshipille lentoluvan.

FAA asetti 2020-luvun alun aikana koelennolle kymmeniä ehtoja. Nyt SpaceX on täyttänyt ne kaikki.

Viimeksi SpaceX koekäytti rakettimoottoreita helmikuussa. Starship on vuosien kokeilujen ja kehitystyön tulos.

Nyt Starship lähtee SpaceX:n avaruuslentojen tukikohdasta Starbasesta. Se sijaitsee Boca Chicassa Etelä-Texasissa. Alue on Meksikonlahden rannalla, lähellä Yhdysvaltain ja Meksikon rajaa.

Koelennolla raketti kohoaa yli 65 kilometrin korkeuteen jo kahden minuutin kuluttua lähdöstä. Sen alaosa irtoaa noin kolmen minuutin kohdalla.

Polttoaineesta tyhjentynyt 70-metrinen sylinteri ohjataan Meksikonlahdella mereen. Se tipahtaa noin 30 kilometrin päähän rannikosta.

Starshipin yläosan eli toisen vaiheen rakettimoottorit käynnistyvät yli kuuden minuutin kuluttua lähdöstä. Ne sammutetaan pian. Silloin Starship on ehättänyt yli 240 kilometrin korkeuteen, kertoo verkkosivu Space com. Avaruuden rajana on pidetty sataa kilo­metriä.

Starship palaa avaruudesta Maan ilmakehään yli tunnin lennon jälkeen. Silloin se on ehättänyt jo Tyynellemerelle.

Tyhjä Starship laskeutuu mereen Havaijilla noin sata kilometriä Kauain saaresta luoteeseen. Alus otetaan merestä talteen.

Koko koe on ohi 1,5 tunnissa.

Meri on tällä kertaa Starshipin osien noutopaikka.

On suunniteltu, että myöhemmin Starshipin osat palaavat aina pystyasennossa lähtöpaikalle Starbaseen. Silloin osat käytetään huollon jälkeen uudelleen.

Uusiokäyttö on osa SpaceX:n ohjelmaa. Sen avulla avaruuslennot halpenevat huomattavasti.

SpaceX lennättää eri raketeillaan satelliitteja jo nyt selvästi halvemmalla kuin mitä vanhojen, kertakäyttöisten rakettien lähdöt maksavat. Viimeksi viime lauantaina SpaceX:n raketti Falcon 9 lähetti avaruuteen 51 satelliittia kerralla.

Avaruuden bisnes kasvaa.

Avaruuteen viedään jopa kymmeniätuhansia satelliitteja vuoteen 2030 mennessä, arvioivat alan asiantuntijat. Nyt Maata kiertää lähes 5 000 toimivaa satelliittia.

Myös tutkimuslaitteet saadaan halvalla matkaan aluksilla, jotka ovat Starshipin kaltaisia, myös siksi, että niiden rahtitila on suuri.

Starshipin yläosasta räätälöidään myös laskeutujaa Kuuhun. Sitä varten on käynnissä hanke Starship HLS, jota Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa rahoittaa.

Kuulentoon tarvitaan alus, joka tankkaa Starshipin laskeutujan matkalle Kuuhun. Tankkaus tehdään Maan kiertoradalla.

Nasan oma iso uusi raketti eli SLS on ehtinyt lentää vain kerran, viime marraskuussa Artemis 1 -lennolla.

Sekä Nasan että SpaceX:n uudet kantoraketit ovat niin vahvoja, että niillä pääsee Kuuhun, jopa Marsiin saakka.

Nasalta on puuttunut kuitenkin laskeutumisalus Kuun pinnalle.