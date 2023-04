Avaruusyhtiö SpaceX yrittää tänään torstaina lähettää avaruuteen ison rakettinsa Starshipin. HS näyttää suoraa lähetystä tapahtumasta.

Lähtö on aikaisintaan kello 16.28 Suomen aikaa.

Kantoraketti Starship kohoaa avaruuteen SpaceX:n avaruuslentojen keskuksesta Starbasesta. Se on Boca Chican alueella Etelä-Texasissa.

Starshipin on lähetettävä matkaan viimeistään kello 17.30. Muuten lähtö siirtyy taas.

Yritys on nyt toinen. Maanantaina ensimmäinen yritys kaatui siihen, että yksi polttoainetankin painetta säätelevistä venttiileistä ei toiminut.

Kun lähtöön oli maanantaina vajaat yhdeksän minuuttia, SpaceX:n lennonjohto ilmoitti ongelmasta. Venttiili oli osa kantoraketin ensimmäisen vaiheen paineistusta.

Lennonjohto päätti muuttaa koelennon lähdön harjoitteluksi, ja lähtölaskentaa jatkettiin se mielessä.

Lennonjohto kävi harjoituksessa läpi lähdön vaiheita. Harjoitus seisautettiin vasta 40 sekuntia ennen nollahetkeä.

Starship odottaa lähtölaskentaa lähtöalustallaan Etelä-Texasissa. Raketti on 120 metrin pituinen, maailman suurin ja vahvin.

SpaceX:n omistaja Elon Musk toivoo kaikilta pitkää pinnaa. Voi olla, että tarvitaan vielä uusia lähtöyrityksiä.

Avaruusaluksen lähtöä siirretään viime hetkillä melko usein.

Esimerkiksi avaruussukkuloiden ajalla 1981–2011 sukkulat lensivät kaikkiaan 135 lentoa. Niistä 121:n lähtöä siirrettiin ainakin kerran.

Yleensä ongelma on viime hetken polttoaineen syötössä ja syötön venttiilien hienosäädössä.

Starship saa hurjan voimansa SpaceX:n uuden sukupolven Raptor-rakettimoottoreista. Alemmassa vaiheessa on 33 raptoria ja ylemmässä 6.

Ne kaikki on suunniteltu uusiokäyttöön. Myöhemmillä lennoilla alukset ja niiden osia tuodaan takaisin avaruudesta takaisin lähtöpaikalle Starbaseen Texasiin.

Koelennolla kantoraketin alaosa eli Super Heavy ohjataan alas Meksikonlahdella. Se toteutuu jo noin kahdeksan minuuttia lähdön jälkeen.

Yläosa eli Starship 24 kohoaa yli 200 kilometrin korkeuteen, ja se kiertää lähes maapallon ympäri. Starship laskeutuu mereen Havaijin pohjoispuolella noin 90 minuutin kuluttua lähdöstä.

Koko näytelmä on ohitse alle kahdessa tunnissa.

Koelennon jälkeen Starship on maailman vahvin lentänyt kantoraketti.

Se voi viedä Maan kiertoradalle 500 kilometrin korkeuteen yli sata tonnia kuormaa, tavaroita ja ihmisiä. Aiemmilla kantoraketeilla ei ole päästy tähän.

Starship on vuosien kokeiden ja työn tulos. Sen vaiheita ja osia on kuitenkin kokeiltu erikseen, ei yhdessä.

Kun osat nyt on laitettu yhteen, on Starship on maailman pisin kantoraketti.

Alemman vaiheen nimi on tällä lennolla Super Heavy 7. Sen rakettimoottoreja koekäytettiin viimeksi helmikuussa. Kokeen alaosan 33 moottorista 31 käynnistyi.

SpaceX tähtää siihen, että Starship kohoaa koelennolla avaruuteen ainakin 90 prosentin teholla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ensimmäinen vaihe polttaa rakettimoottoreita 2 minuuttia ja 49 sekuntia. Toisessa vaiheessa moottorit palavat 6 minuuttia ja 23 sekuntia.

Raketin osia ei tällä kertaa poimita merestä. Tarkoitus kuitenkin on, että myöhemmillä lennoilla osat palaavat ohjatusti ja pystyasennossa lähtöpaikalle.

Sitten osia huolletaan ja ne käytetään uudelleen. Tämä uusiokäyttö pudottaa selvästi avaruuslentojen kuluja.

Lentoa seuraa kiinnostuneena myös Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Se on tilannut SpaceX:ltä laskeutujan, jolla Nasan on määrä viedä kaksi astronauttia Kuuhun.

SpaceX:n räätälöi Starshipista aluksen, joka laskeutuu Kuun etelänavan lähelle. Tämä Artemis 3 -lento voi toteutua jo vuoden 2025 lopulla.

SpaceX:n ja Starshipin historian painolastina on vuosien 2020–2021 seitsemän epäonnistunutta rakettikoetta, joissa Starshipin laitteita tai niiden osia räjähti.

”Lennossa on riskinsä. Tämä on erittäin vaikeaa. Kukaan ei ole rakentanut rakettia, joka on lähellekään näin suuri”, muistuttaa astronautiikan professori Garrett Reisman Etelä-Kalifornian yliopistosta BBC:lle.

Reiman on entinen SpaceX-yhtiön neuvonantaja ja myös entinen astronautti.