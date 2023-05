Harmaiden hiuksien ilmaantuminen päälakeen aiheuttaa monille lisää harmaita hiuksia. Kaikki eivät pidä harmaita hiuksia komistavina.

Tämän vuosikymmenen alussa tutkijat päättelivät, että harmaantumisen taustalla vaikuttaa stressihormoni noradrenaliini, ainakin hiirillä. Sitä ei kuitenkaan pystytty kiistatta osoittamaan.

”Kyseessä on luultavasti monen tekijän yhteisvaikutus”, arvioi kliininen opettaja Alexander Salava tuolloin HS:lle.

Nyt New Yorkin yliopiston tutkijat uskovat olevansa harmaantumisen jäljillä.

He löysivät hiirten soluja tutkiessaan näyttöä siitä, että tietyt kantasolut voivat jymähtää paikalleen siinä karvatupen osassa, jossa kantasolu on.

Silloin hius menettää kykynsä säilyttää hiuksen alkuperäistä väriä.

Ihmisen solut voivat kehittyä alkutilastaan useiksi eri solutyypeiksi. Näitä kantasoluja on erilaisia. Tietyillä kantasoluilla on kyky muuntua ja erilaistua hiusten karvatuppien osissa.

Grossmanin lääketieteellisen korkeakoulun tutkijat New Yorkin yliopistossa tutkivat juuri näitä karvatuppia hiirien ihosoluissa.

Tutkijat tarkastelivat melanosyyteiksi sanottuja kantasoluja, joita on myös ihmisillä, kertoo yliopiston tutkimustiedote.

Melanosyytti on pigmenttisolu, joka on ihon orvaskeden pinnassa. Se tuottaa melaniinia, joka on eläimillä ja kasveilla väriaine.

” Nämä solut menettävät liikkumiskykynsä iän myötä.

Kantasoluilla on kyky liikkua karvatuppien niiden osien välillä, jotka kasvavat. Nämä solut menettävät liikkumiskykynsä iän myötä.

Hiusten väriä säätelee se, saavatko lisääntyvät kantasolut karvatupissa signaalin, joka erilaistaa solua kohti valmista hiussolua. Tällöin solu tuottaa pigmenttiä, joka tuottaa hiukselle sen värin.

Tavallisessa karvankasvussa solut liikkuvat karvatupin eri osien välillä. Ne altistuvat näissä eri osissa signaaleille, jotka vaikuttavat siihen, miten valmis erilaistunut solu on.

Kantasolut muuttuvat kantasolun tilastaan solunkehityksen seuraavaan vaiheeseen. Tämä riippuu sitä, missä ne sijaitsevat.

Kun hius ikääntyy, se lisää toistuvasti niiden kantasolujen määrää, jotka jäävät jumiin karvatupen tiettyihin osiin, kertoo tiedote.

Tätä melanosyyttisten kantasolujen jumiutumista yhteen paikkaan saattaa esiintyä myös ihmisillä. Näin sanoo tutkimusta johtanut tohtori Qi Sun New Yorkin yliopistosta sanomalehti The Guardianin mukaan.

Jumiutuneita kantasoluja voisi auttaa liikkumaan karvatupen eri osien välillä, sanoo Qi Sun. Se voisi hidastaa hiuksien harmaantumista.

Jos löydöt kantasolujen muuttumisesta pätevät myös ihmisiin, voisi tiedon avulla kehittää hoitoja, jotka pysäyttävät harmaantumisen – tai jopa kääntäisivät ilmiön. Silloin hiusten kantaja saisi hiuksiinsa takaisin sen alkuperäisen värin.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature.

