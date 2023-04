Tralleisin koira on vanhin löydetty brakykefaalinen koira maailmassa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan jo muinaiset roomalaiset jalostivat lyhytkuonoisia ja tylppänaamaisia koiria, joilla oli hengitysvaikeuksia.

Tutkimuksessa perehdyttiin noin 2 000 vuotta sitten eläneen koiran jäänteisiin, jotka löytyivät arkeologisissa kaivauksissa haudasta Tralleisin muinaiskaupungista vuonna 2007.

Tralleis sijaitsee nykyisessä Länsi-Turkissa, mutta koiran elinaikana kaupunki kuului Rooman valtakuntaan. Koiran jäänteiden tarkempi tutkiminen aloitettiin vuonna 2021.

Tutkimuksissa paljastui, että koira oli ollut pienikokoinen ja sitä oli kohdeltu hyvin. Vaikuttaa siltä, että koiraa on pidetty lemmikkinä.

Eläin oli hampaiden perusteella juuri varttunut täysikasvuiseksi ennen kuolemaansa. Koira on saatettu tappaa osana omistajansa hautajaismenoja.

Varokaa koiraa -kirjoitus mosaiikissa Pompeijin kaupungin raunioissa.

Nykyisistä koiraroduista eläin muistutti eniten ranskanbulldoggia, ja sillä oli lyhyt kuono ja kallo. Tällaista pään muotoa kutsutaan brakykefaaliseksi.

Kennelliiton verkkosivuilla kerrotaan, että brakykefalia ei ole eläimillä normaalisti esiintyvä tila, vaan seurausta ihmisen pyrkimyksestä vahvistaa haluttuja fyysisiä ominaisuuksia.

Rooman valtakunnan ajalta on aiemmin löydetty vain yhden brakykefaalisen koiran jäänteet. Löytö tehtiin tulivuorenpurkauksen tuhoamasta Pompeijin kaupungista Italiasta. Pompeiji hautautui Vesuviuksen purkauksessa vuonna 79, ja sieltä on löydetty historian varhaisin varokaa koiraa -kirjoitus. Teksti on mosaiikissa, jossa kuvattu koira on pitkäkuonoinen.

Roomalaiset saattoivat olla ensimmäisiä, jotka jalostivat lyhytkalloisia ja -kuonoisia koiria.

Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys- ja lämmönsäätely­järjestelmän normaalin toiminnan ja altistaa eläimet vakaville terveysongelmille. Kennelliiton mukaan Cambridgen yliopiston tutkimuksissa on todettu, että vain kymmenen prosenttia brakykefaalisista koirista hengittää normaalisti.

Rooman valtakunnan ajalta on säilynyt muitakin koirien jäänteitä, mutta ne ovat olleet työkoiria, eikä niitä ole jäänteiden perusteella kohdeltu eläessään hyvin.

Useiden turkkilaisten yliopistojen tutkijoiden tekemä tutkimus Tralleisin koirasta julkaistiin Journal of Archaeological Science: Reports -tiedejulkaisussa.