Euroopan laajuisen ilmakehän tutkimusverkoston päämaja perustetaan Suomeen. Euroopan komissio päätti asiasta tiistaina, tiedottaa Ilmatieteen laitos. Päämaja tulee Helsinkiin Kumpulan kampukselle, jossa se on toiminut jo osittain.

Kunnolla vauhtiin päästään kesällä.

”Päämajan sijoittaminen Suomeen on merkki tunnustuksesta Suomen panokselle ilmakehätieteissä ja osaamisestamme yleiseurooppalaisten tutkimus­infrastruktuurien kehittämisessä, käytössä ja hallinnassa”, sanoo tiedotteessa ACTRIS Suomen johtaja, Helsingin yliopiston professori Tuukka Petäjä.

Ilmakehän pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusverkosto ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) on komission päätöksellä tunnustettu nyt eurooppalaiseksi tutkimus­infrastruktuuriksi, mikä tarjoaa sille vakaan oikeudellisen rakenteen, Ilmatieteen laitos toteaa.

”ACTRIS:in kautta laaja tiedeyhteisö voi nyt toimia tehokkaasti yhdessä yhtenä organisaationa”, tutkimusverkoston väliaikainen johtaja, tutkija Eija Juurola sanoo tiedotteessa.

ACTRIS-verkosto muodostuu eurooppalaisista tutkijoista, tutkimusasemista, mittalaitteista ja mittausaineistoista.

Toimintaa rahoittavat jäsenmaat. Suomessa ACTRIS:illä on havaintoasema ja -alustoja. Suomen havaintoasemia hyödynnetään tällä hetkellä yli 30 kansainvälisessä tutkimusprojektissa, Ilmatieteen laitos kertoo.

”ACTRIS turvaa pitkäaikaisen ilmakehätutkimuksen Euroopan tasolla ja tarjoaa tukea yhteiskunnan haasteisiin, joihin lukeutuvat muun muassa huono ilmanlaatu ja ilmaston­muutos”, kuvailee Helsingin yliopisto tutkimusverkostoa. Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi Suomen-verkostoon kuuluvat Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot.

