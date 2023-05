WHO: Korona­pandemia ei aiheuta enää maailman­laajuista terveys­uhkaa

Suomessa esitetty koronan luokittelemista valvottavaksi kulkutaudiksi.

Miljoonien ihmisten kuolemaan johtanut ja maailmantaloutta ravistellut koronapandemia ei muodosta enää maailmanlaajuista terveysuhkaa, linjasi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että covid-19 ei olisi enää globaali terveysriski. Viime viikolla covid-19 aiheutti kuoleman joka kolmas minuutti, ja nämä kuolemat ovat vain ne jotka tiedämme”, Tedros sanoi.

”Pahinta mitä joku valtio voisi nyt tehdä on se, että tätä uutista käytettäisiin perusteluna heikentää suojauksia, purkaa rakennettuja järjestelmiä ja lähettää kansalaisille viestin, jonka mukaan covid-19 ei aiheuta mitään huolta.”

Tedros totesi myös, että pandemian vuoksi kuoli mahdollisesti ainakin 20 miljoonaa ihmistä. Määrä on kolminkertainen virallisiin lukuihin verrattuna.

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi alkuvuodesta 2020.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on esittänyt, että covid-19-tauti eli koronavirustauti luokiteltaisiin yleisvaarallisen tartuntataudin sijaan valvottavaksi tartuntataudiksi. THL on jo aiemmin todennut, että koronan luokittelusta yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi on syytä luopua.