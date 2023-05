Tie sijaitsee noin viiden metrin syvyydessä, ja se on rakennettu kivilaatoista.

Kroatialaiset arkeologit ovat löytäneet merestä kivikaudella rakennetun tien. Löytö tehtiin Korčulan saaren rantavedestä. Turistisaarenakin tunnettu Korčula sijaitsee Adrianmeressä Dalmatian rannikolla.

”Vedenalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa tehty löytö Solinen neoliittisella asutuspaikalla yllätti arkeologitkin”, kroatialaisen Zadarin yliopiston Facebookissa julkaistussa lausunnossa todetaan.

Mudan alta löydetty tie sijaitsee noin viiden metrin syvyydessä, ja se on rakennettu kivilaatoista. Zadarin yliopiston tutkijoiden arvioiden mukaan tie on lähes 7­000 vuotta vanha ja se on peräisin neoliittiselta eli nuoremmalta kivikaudelta.

Meren pohjasta löydettiin myös muun muassa kivikirves ja piikivestä tehtyjä teriä.

Noin neljä metriä leveä tie yhdisti Solinen kivikautisen asutuskeskuksen nykyiseen Korčulan saareen.

Uutistoimisto Reuters uutisoi Solinen löytymisestä Adrianmeren pohjasta vuonna 2021. Solinen yhdisti kivikaudella kapea kannas Korčulan saareen. Meren rannalla sijainnutta asutuskeskusta ympäröi kivimuuri. Solinesta löydettiin vuonna 2021 muun muassa kivityökaluja.

Asutuskeskuksen ja nyt löydetyn tien iän arvioinnissa käytettiin paikalta löydetystä puunkappaleesta tehtyä radiohiiliajoitusta.

Solinen löydöt edustavat niin sanottua Hvarin kulttuuria, joka vaikutti Adrianmeren rannikolla. Neoliittisesta Hvarin kulttuurista tiedetään melko vähän.

Korčulan saari oli esihistoriallisena aikana osa mannerta, mutta jääkauden päättyessä ja jäätiköiden sulaessa merenpinnan nousu teki siitä saaren.