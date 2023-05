Tutkijoiden mukaan jalanjäljet on jättänyt kolme yksilöä, joista kaksi oli nuoria.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt noin 300 000 vuotta vanhat ihmisen fossilisoituneet jalanjäljet Saksasta. Löytö tehtiin Schöningenistä Ala-Saksista, kertoo saksalainen Tübingenin yliopisto tiedotteessaan.

Jalanjäljet ovat vanhimmat, jotka Saksasta on löydetty. Jalanjälkiä on jäänyt alueella sijainneen järven mutaan, ja tutkijoiden mukaan ne on jättänyt kolme yksilöä, joista kaksi oli nuoria. Kyseessä on mahdollisesti ollut perhe.

Tutkijat uskovat jalanjälkien kuuluvan sukupuuttoon kuolleelle heidelbergin­ihmisille (Homo heidelbergensis). Heidelbergin­ihminen on nykyihmisen edeltäjä, joka eli noin 800 000-200 000 vuotta siten.

Nimensä laji sai saksalaisesta Heidelbergin kaupungista, jonka läheltä ensimmäinen fossiili löydettiin yli sata vuotta sitten.

Heidelbergin­ihmiset käyttivät metsästyksessä keihäitä ja he osasivat tehdä myös muun muassa kivityökaluja. Heidelbergin­ihmiset osasivat myös käyttää tulta.

Jalanjälkien ympärillä on säilynyt myös eläinten jälkiä, joiden joukossa oli Palaeoloxodon antiquus -norsulajin jälkiä. Tämän norsulajin täysikasvuiset urokset saattoivat painaa jopa 13 tonnia, ja ne olivat kolme kertaa suurempia kuin nykyiset aasiannorsut. Laji kuoli sukupuuttoon noin 30 000 vuotta sitten.

Paikalta löytyi myös sarvikuonon jälki, joka kuului tiedotteen mukaan Stephanorhinus kirchbergensis tai Stephanorhinus hemitoechus -lajille. Kummankaan lajin jälkiä ei ole aiemmin löydetty Euroopasta.

Tutkimus jäljistä julkaistiin Quaternary Science Reviews -tiedejulkaisussa.

