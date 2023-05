Mustekalatkin voivat nähdä painajaisia.

Mustekala on kokovartaloälykäs.

Emme voi tietää, mitä Helsingin kaupungin liikennesuunnittelijoiden päässä liikkuu. Mystiset ajatusprosessit edustavat meille täysin vierasta älyä ja päättelykykyä.

Siis hieman kuin mustekalalla. Tämä huikean eläimen pään sisään päästiin kurkistamaan uudessa tutkimuksessa, jossa otukselta otettiin aivosähkökäyrä.

Mustekalalla on silmien välissä keskusaivo, mutta käytännössä koko otus on yksi kahdeksanulokkeinen aivo, lonkeroita myöten hermotettu.

On sanottu, että mustekalan yhdessä lonkerossa on enemmän hermosoluja kuin sammakolla on koko kehossaan. Jos siis mustekalan lonkero ja sammakko istuisivat tietokilpailussa arvuuttelemassa vastauksia visaisiin kysymyksiin, ne olisivat yhtä viisaita keskenään.

Jos mustekala lisäksi tunnustelisi hallitusta, olisi hallitus jo läpikotaisin tunnusteltu, perinpohjaisesti palpoitu. Samalla selviäisi tarkasti, minkä merkkistä hajuvettä kukin osanottaja käyttää. Mustekalan imukupeissa on näet myös makuaisti.

Uudessa tutkimuksessa mitattiin mustekalojen aivoaaltoja.

Koska mustekalaan on vaikea liimata eeg-anturien tarralappuja, tutkijat upottivat leikkauspöydällä pienet sensorit otusten keskusaivoon niin, ettei kätevä eläin pysty repimään niitä irti.

Anturit asennettiin muistia ja oppimista hallinnoivalle alueelle. Ihmisellä vastaava alue olisi hippokampus. Sitten tutkijat vapauttivat mustekalat omiin touhuihinsa.

Koekaniinina tai siis koepääjalkaisena toimi Tyyneltämereltä kotoisin oleva Octopus cyanea. Se on isohko tursas, ja muista lajeista poiketen se saalistaa päivällä.

Pääosin päästä mitattiin samantyyppisiä aivoaaltoja kuin meiltä nisäkkäiltä. Tämä on yllättävää, sillä mustekalan aivot ovat täysin erilaiset kuin muilla eläimillä.

Vielä suurempi yllätys oli, että otuksen pääkopassa jokin prosessi raksuttaa kahden hertsin taajuudella. Tällaisia aivoaaltoja ei ole havaittu millään muulla eläimellä.

Mustekalat myös nukkuvat, ja unissaan ne vaihtavat vinhasti väriä. Ne saattavat nähdä myös painajaisia.

Emme vielä tiedä, mistä. Esplanadin liikenneruuhkista?