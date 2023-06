Wide ContentPlaceholder

Tiede | Avaruus

Ihmiskunta sai Marsista koodatun testiviestin, jota ei ole vielä avattu

Viesti on koe. ”Merkki avaruudesta” on hanke, joka tutkii, mitä me tekisimme, jos Maan ulkopuolinen äly lähettäisi viestin maapallolle. Outoa koodia ei ole vielä avattu.

