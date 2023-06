Kun työväenluokkaisen perheen lapsi nousee aikuisena keskiluokkaan, hän omaksuu pitkälti uuden yhteiskuntaluokkansa maun ja elämäntyylin.

Kulttuurinen nahanluonti ei kuitenkaan ole aivan kaiken kattavaa, osoittaa Tampereen yliopiston sosiologian tutkija Jarmo Kallunki väitöstutkimuksessaan.

”Vaikka suuren määrässä elämänalueita työväenluokasta nousseet omaksuvat keskiluokkaisia käytäntöjä, keskiluokasta ponnistaneet ovat kuitenkin ahkerampia niissä”, Kallunki sanoo.

Työväenluokasta keskiluokkaan noussut siis lukee kirjoja ja käy teatterissa ja taidenäyttelyissä, mutta keskimäärin kuitenkin vähemmän kuin ne, jotka myös varttuivat keskiluokkaisessa kodissa.

Lapsuuden perhetaustan ero ei näy vain arvostetuiksi katsotuissa elämäntyylin puolissa.

Sosiaalinen nousu johtaa myös aiempaan taustaan liittyvistä aktiviteeteista luopumiseen. Työväenluokasta keskiluokkaan nousevat ihmiset vähentävät selvästi television katsomista.

Mutta tässäkään tapauksessa he eivät vieroksu televisiota ihan yhtä paljon kuin keskiluokan kasvatit.

Nousu keskiluokkaan johti tutkimuksen mukaan myös keskiluokkaisiin ruokamieltymyksiin. Lihan vieroksunta sekä toisaalta kevyen ja etnisen ruoan arvostus kasvoi suuremmaksi kuin niillä, jotka pysyivät työväenluokassa.

Kallunki tarkasteli maun muutosta myös sen mukaan, nousiko keskiluokkaan yliopistokoulutuksen tai ammattiaseman kautta.

Molemmilla tavoilla keskiluokkaan kavunneet omaksuivat uuden luokkansa maun, mutta jotain erojakin oli. Esimerkiksi yliopistoväylää kulkeneet lukivat kirjoja yhtä paljon kuin keskiluokan kasvatit, toisin kuin ammatin kautta nousseet.

”Merkitystä on sillä, minkälaisiin sosiaalisiin verkostoihin koulutuksen tai ammatin kautta päätyy.

Kallunki tutki pelkästään sosiaalisen nousun vaikutusta kulttuuriseen makuun. Hänen aineistossaan oli vain vähän tapauksia, joissa ihmiset olivat keskiluokkaisesta lapsuudenkodistaan huolimatta päätyneet työväenluokkaiseen asemaan.

” Yhteiskunnallisesti ylemmän luokan harrasteet ja mieltymykset ovat arvostetumpia kuin alempien luokkien.

Maailmalla tehtyjen tutkimusten mukaan sosiaalinen liikkuminen alaspäin ei merkitse sitä, että omaksuttaisiin uuden yhteiskuntaluokan tavat.

”Kun ihmiset ikään kuin putoavat luokkahierarkiassa, niin he pitävät kiinni siitä elämäntyylistä, jonka he ovat keskiluokkaisessa kasvatuksessa saaneet.”

Luokkalaskun kokeneet ovatkin joutuneet ristiriitatilanteisiin, kun he yrittävät säilyttää esimerkiksi keskiluokkaiset ruokatottumuksensa.

”Kun he päätyvät työväenluokkaan, rahat eivät enää riitä sellaiseen ruokakulttuuriin, johon on lapsuudessa ja nuoruudessa tottunut. He ovat myös ympäristöissä, joissa ’hifistelyruokia’ ei enää arvosteta, vaan niitä katsotaan vähän niin, että yritätkö olla jotain.”

Kulttuurisessa maussa vallitsee Kallungin sanojen mukaan ”keskiluokan dominanssi”.

Kaikkien viehtymys keskiluokkaisiin asioihin osaltaan vahvistaa käsitystä, että yhteiskunnassa tosiaan on olemassa maun hierarkia. Yhteiskunnallisesti ylemmän luokan harrasteet ja mieltymykset ovat arvostetumpia kuin alempien luokkien.

Usein ihmiset haluavat kiistää sen, että olisi olemassa jokin makujen arvojärjestys. Kaikki kulttuuriset mieltymykset ovat yhtä arvokkaita, vakuutellaan.

Kulttuurisosiologi näkee tällaisen tasavertaisuuden vakuuttelun takana muuta.

”Voi kysyä, kenen intressiä palvelee se, että sanoo noin.”

Kallunki arvelee, että työväenluokkaiset ihmiset voivat tukea omanarvontuntoaan korostamalla, että iskelmät ovat yhtä arvokkaita kuin oopperat.

Ylempi keskiluokka taas voi peitellä omia etuoikeuksiaan samanlaisella julistuksella.

”Sekä heikossa että hyvässä asemassa olevat voivat häivyttää luokkataustaansa, mutta syy voi olla eri.”

Kallunki muistuttaa, että kulttuuriset arvostukset eivät perustu mihinkään objektiivisiin mittareihin siitä, mikä on hyvää ja mikä huonoa. Hierarkia silti on, vaikka se perustuu vain yhteisesti jaettuun käsitykseen arvojärjestyksestä.

”Yksin ei voi pullikoida sellaista vastaan.”

” ”Elämäntyylit eriytyvät yhteiskuntaluokan mukaan.”

Väitöstutkimuksessaan Kallunki jakoi ihmiset ylempään keskiluokkaan, johon kuuluvat korkeakoulutetut johtajat ja ylemmät toimihenkilöt.

Keskiluokkaa määrittää korkeakoulutus niin ikään, mutta ammattiasema on alempi. Työväenluokkaan kuuluvat taas ovat käyneet ammattikoulun ja tekevät manuaalista työtä.

Jaottelu on Kallungin mukaan rajoiltaan häilyvä. Kulttuurinen maku kuitenkin muuttuu suhteellisen suoraviivaisesti sitä mukaa, mitä korkeampaan yhteiskuntaluokkaan ihmiset sijoittuvat.

Sitä enemmän harrastetaan oopperaa, klassista musiikkia, kirjallisuutta ja teatterikäyntejä, mitä korkeammalle yhteiskunnan portaikossa noustaan.

”Ei varmaan koskaan ole ollut epäselvyyttä, että elämäntyylit eriytyvät yhteiskuntaluokan mukaan.”

Nämä elämäntyylit ja mieltymykset periytyvät Suomessakin. Väitöskirjassaan Kallunki osoitti erityisesti, että yleinen kulttuurinen aktiivisuus tai sen puuttuminen siirtyy vanhemmilta lapsille.

”On puhuttu siitä, että kulttuurinen osallistuminen polarisoituu niihin, jotka käyttävät paljon kulttuuria, ja niihin, jotka eivät osallistu mihinkään. Tämä näyttää periytyvän.”

Periytyminen ei koske vain kirjallisuutta ja muista nauttimista vaan myös arjen kulttuuria, kuten vaikka käsityöharrastusta tai puutarhanhoitoa.