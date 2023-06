Apinoiden ja ihmisten yhteiset esivanhemmat harrastivat sooloseksiä todennäköisesti jo 40 miljoonaa vuotta sitten, tutkijat päättelevät.

Bonoboapinat näyttävät olevan ihmisen lähimpiä sukulaisia, ja niillä on tapana sukia toisiaan.

Masturbaatiosta näyttää olevan hyötyä kädellisten lajinkehityksessä, uusi tutkimus arvioi.

Brittitutkijat ovat löytäneet tukea olettamukselle, että itsetyydytys edistää urosten lisääntymiskykyä.

Lisäksi se voi auttaa torjumaan infektioita uroksilla, kun taudinaiheuttajat huuhtoutuvat sukuelimistä siemensyöksyssä, tutkijat kirjoittavat brittiläisen kuninkaallisen tiedeakatemian Proceedings of the Royal Society B -tiedelehdessä.

Masturbaatio on yleistä eläinkunnassa, mutta erityisen laajalle levinnyttä se on kädellisten keskuudessa – myös ihmisten. Kädelliset ovat nisäkkäitä, jotka pystyvät tarttumaan raajoillaan esineisiin.

Sooloseksiä pidettiin pitkään epänormaalina ja hävettävänä käytöksenä tai jonkinlaisena seksuaalisen kiihottumisen sivutuotteena. Sen merkitystä evoluutiossa ei ole ymmärretty, sillä tallennetut havainnot ovat olleet liian hajanaisia.

University College Londonin evoluutiobiologi Matilda Brindle ja hänen kollegansa kokosivat tiettävästi laajimman koskaan kerätyn aineiston kädellisten masturbaatiosta.

Mukana oli 246 aiemmin julkaistua akateemista artikkelia. He myös keräsivät kädellistutkijoilta ja eläinhoitajilta 150 vastausta kyselyillä ja henkilökohtaisilla haastatteluilla.

Lisäksi ryhmä yhdisti nämä tiedot kädellisten kehityshistoriaa kuvaavaan evoluutiopuuhun. He kertovat käyttäneensä niin sanottuja fylogeneettisiä eli kehityshistoriaa kuvaavia vertailevia menetelmiä. Niiden avulla he rakensivat käytöstä kuvaavan mallin.

Tutkijat päättelevät, että masturbaatiolla olisi pitkä evolutiivinen historia kädellisten keskuudessa.

”Sen voimme sanoa, että tätä käytöstä esiintyi noin 40 miljoonaa vuotta sitten, kaikkien apinoiden yhteisellä esivanhemmalla”, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Brindle The Guardian -lehdelle.

Vähemmän selvää on se, miksi masturbaatio olisi kehittynyt tuolloin.

Itsetyydytys voi auttaa uroksia saattamaan kumppaninsa raskaaksi kahdella tavalla, tutkijat arvioivat.

Ensinnäkin sellainen sooloseksi, joka ei johda siemensyöksyyn, voi lisätä kiihottumista ennen kumppanin kanssa harrastettavaa seksiaktia.

Tästä olisi hyötyä erityisesti sellaisille uroksille, jotka ovat yhteisönsä sosiaalisessa hierarkiassa matalassa asemassa ja joita voidaan häiritä parittelun aikana. Masturbaatio auttaisi näitä yksilöitä ejakuloimaan nopeammin.

Toiseksi siemensyöksyyn johtava masturbaatio voi auttaa uroksia pääsemään eroon huonolaatuisesta siemennesteestä. Näin parittelussa olisi saatavilla korkealaatuista siemennestettä, joka voittaisi muiden urosten tuotokset ja edistäisi parittelukumppanin hedelmöittymistä.

”Löydöksemme auttavat tuomaan selvyyttä erittäin yleiseen, mutta vähän ymmärrettyyn seksuaaliseen käyttäytymiseen ja merkitsevät huomattavaa edistystä ymmärryksessämme masturbaation tehtävistä”, Brindle sanoo tutkimuksen tiedotteessa.

Naaraiden harrastaman masturbaation merkitys jää tutkimuksessa epäselväksi. Tutkijat eivät löytäneet naaraiden osalta tukea hypoteesille, jonka mukaan sooloseksi edistäisi lisääntymiskykyä.

”On tärkeää huomata, että aineistossamme on paljon vähemmän raportteja kädellisten naaraiden masturbaatiosta. Tämä johtuu osittain siitä, että naaraiden kiihottuminen ja masturbointi voi olla vähemmän huomiota herättävää kuin urosten”, tutkijat kirjoittavat Proceedings of the Royal Society B:ssä.

Lisäksi naaraiden seksuaalisesta käytöksestä on biologisissa tieteissä yleisestikin paljon vähemmän tietoa kuin urosten, ja tilanne heijastuu myös tuoreeseen tutkimukseen, ryhmä toteaa.

Lue lisää: Nopea siemensyöksy vaivaa jopa joka neljättä miestä – Näin laukeamista voi yrittää viivyttää

Lue lisää: Parhaita timanttijuttuja: Seksiä harrastetaan aina vain vähemmän, ja yksi syy on ”kotikeskeisyys” – Suomalaiset asiantuntijat käyvät läpi syitä trendiin, joka ei näytä laantumisen merkkejä